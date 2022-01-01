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Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
    Арт. 704305195
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
    Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000

      Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305195

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		415х800х111
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000 выполнен в изысканном дизайне и имеет стеклокерамическую переднюю панель. Устанавливается на пол или на стену (кронштейн и ножки идут в комплекте) в помещениях различного назначения для обогрева. Конвектор имеет LED-дисплей, на котором отображается температура. Данный прибор оснащен таймером и электронным термостатом, а также датчиком защиты от перегрева. В комплект поставки входит пульт ДУ.

        Преимущества

        • Изысканный дизайн, передняя панель из стеклокерамики
        • Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
        • Увеличенный воздухозаборник Intake
        • Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия
        • Сверхточный электронный термостат
        • Новая технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact
        • LED дисплей на фронтальной панели c цифровой индикацией температуры
        • Усиленная конструкция ножек для напольной установки, кронштейн для настенного крепления
        • Датчик защиты от перегрева
        • Компактный и удобный пульт дистанционного управления