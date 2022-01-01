Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000
Арт. 704305195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|415х800х111
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000 выполнен в изысканном дизайне и имеет стеклокерамическую переднюю панель. Устанавливается на пол или на стену (кронштейн и ножки идут в комплекте) в помещениях различного назначения для обогрева. Конвектор имеет LED-дисплей, на котором отображается температура. Данный прибор оснащен таймером и электронным термостатом, а также датчиком защиты от перегрева. В комплект поставки входит пульт ДУ.
Преимущества
- Изысканный дизайн, передняя панель из стеклокерамики
- Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
- Увеличенный воздухозаборник Intake
- Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия
- Сверхточный электронный термостат
- Новая технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact
- LED дисплей на фронтальной панели c цифровой индикацией температуры
- Усиленная конструкция ножек для напольной установки, кронштейн для настенного крепления
- Датчик защиты от перегрева
- Компактный и удобный пульт дистанционного управления