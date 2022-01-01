Преимущества

Изысканный дизайн, передняя панель из стеклокерамики

Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force

Увеличенный воздухозаборник Intake

Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия

Сверхточный электронный термостат

Новая технология крепления нагревательного элемента Thermoresist compact

LED дисплей на фронтальной панели c цифровой индикацией температуры

Усиленная конструкция ножек для напольной установки, кронштейн для настенного крепления

Датчик защиты от перегрева

Компактный и удобный пульт дистанционного управления

Электрический конвектор Ballu PLAZA EXT BEP/EXT-2000 выполнен в изысканном дизайне и имеет стеклокерамическую переднюю панель. Устанавливается на пол или на стену (кронштейн и ножки идут в комплекте) в помещениях различного назначения для обогрева. Конвектор имеет LED-дисплей, на котором отображается температура. Данный прибор оснащен таймером и электронным термостатом, а также датчиком защиты от перегрева. В комплект поставки входит пульт ДУ.