Преимущества

Многоступенчатая очистка системой AIR GATE

Аэродинамическая форма корпуса

Выбор режима мощности: 2000 и 1000Вт

Таймер на автоматическое отключение (24 часа)

Компактные размеры и бесшумность работы

Брызгозащищенный корпус (класса IP24)

Универсальный монтаж: ролики/кронштейн

Удобный дисплей на панели управления

Нагревательный элемент X-DUOS

Высоконадежный электронный термостат

Функция запоминания температуры

Функция блокирования «Родительский контроль»

Функция возобновления работы «Auto Restart»



Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 2000 EF - - мощный, управляемый электронно конвекторный нагреватель серии Air Gate, обладающий регулируемой мощностью нагрева и системой фильтрования нагреваемого воздуха. С таймером на 24 часа, LED-дисплеем, функциями запоминания температуры и блокирования панели этот прибор практичен и функционален, а универсальный монтаж делает его прекрасным дополнением к интерьеру любого помещения.