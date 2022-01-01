Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 2000 EF
Арт. 704305141
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Габариты, мм
|830x400x78
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 2000 EF - - мощный, управляемый электронно конвекторный нагреватель серии Air Gate, обладающий регулируемой мощностью нагрева и системой фильтрования нагреваемого воздуха. С таймером на 24 часа, LED-дисплеем, функциями запоминания температуры и блокирования панели этот прибор практичен и функционален, а универсальный монтаж делает его прекрасным дополнением к интерьеру любого помещения.
Преимущества
- Многоступенчатая очистка системой AIR GATE
- Аэродинамическая форма корпуса
- Выбор режима мощности: 2000 и 1000Вт
- Таймер на автоматическое отключение (24 часа)
- Компактные размеры и бесшумность работы
- Брызгозащищенный корпус (класса IP24)
- Универсальный монтаж: ролики/кронштейн
- Удобный дисплей на панели управления
- Нагревательный элемент X-DUOS
- Высоконадежный электронный термостат
- Функция запоминания температуры
- Функция блокирования «Родительский контроль»
- Функция возобновления работы «Auto Restart»