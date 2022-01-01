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Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 2000 EF
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Конвекторы
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 2000 EF
    Арт. 704305141
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 2000 EF

      Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 2000 EF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305141

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		830x400x78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Electrolux ECH/AG 2000 EF -  - мощный, управляемый электронно конвекторный нагреватель серии Air Gate, обладающий регулируемой мощностью нагрева и системой фильтрования нагреваемого воздуха. С таймером на 24 часа, LED-дисплеем, функциями запоминания температуры и блокирования панели этот прибор практичен и функционален, а универсальный монтаж делает его прекрасным дополнением к интерьеру любого помещения.

        Преимущества

        • Многоступенчатая очистка системой AIR GATE
        • Аэродинамическая форма корпуса
        • Выбор режима мощности: 2000 и 1000Вт
        • Таймер на автоматическое отключение (24 часа)
        • Компактные размеры и бесшумность работы
        • Брызгозащищенный корпус (класса IP24)
        • Универсальный монтаж: ролики/кронштейн
        • Удобный дисплей на панели управления
        • Нагревательный элемент X-DUOS
        • Высоконадежный электронный термостат
        • Функция запоминания температуры
        • Функция блокирования «Родительский контроль»
        • Функция возобновления работы «Auto Restart»