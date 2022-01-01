Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF
Арт. 704305159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|400х460х78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF - имеет электронное управление, LED дисплей, таймер для отключения прибора. Конвектор очищает воздух в помещении благодаря специальной системе AIR GATE. Система фильтрации включает в себя : угольный, катехиновый, антистатический противопылевой и Nano-silver фильтры, которые предназначены для очистки воздуха от пыли, микробов, неприятных запахов. Фильтры легко меняются при необходимости.
Преимущества
- Работа от сети 220 В
- Электронный термостат
- Функция "Родительский контроль" - для безопасного использования в семьях с маленькими детьми (блокировка установленных режимов работы)
- Два режима работы - полная и половинная мощность
- Конструкция нагревательного элемента сводит к минимуму возможные тепловые потери
- Интеллектуальное управление
- Функция самодиагностики позволяет быстро определить неисправность прибора
- Увеличенная площадь теплоотдачи
- Аэродинамичная конструкция для увеличения скорости распространения теплого воздуха