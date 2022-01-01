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Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF
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Конвекторы
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF
    Арт. 704305159
    Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF

      Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305159

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		400х460х78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF - имеет электронное управление, LED дисплей, таймер для отключения прибора. Конвектор очищает воздух в помещении благодаря специальной  системе AIR GATE. Система фильтрации включает в себя : угольный, катехиновый, антистатический противопылевой и Nano-silver фильтры, которые предназначены для очистки воздуха от пыли, микробов, неприятных запахов. Фильтры легко меняются при необходимости.

        Преимущества

        • Работа от сети 220 В
        • Электронный термостат
        • Функция "Родительский контроль" - для безопасного использования в семьях с маленькими детьми (блокировка установленных режимов работы)
        • Два режима работы - полная и половинная мощность
        • Конструкция нагревательного элемента сводит к минимуму возможные тепловые потери
        • Интеллектуальное управление
        • Функция самодиагностики позволяет быстро определить неисправность прибора
        • Увеличенная площадь теплоотдачи
        • Аэродинамичная конструкция для увеличения скорости распространения теплого воздуха