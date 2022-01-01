Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF (с фильтром)

Преимущества

Работа от сети 220 В

Электронный термостат

Функция "Родительский контроль" - для безопасного использования в семьях с маленькими детьми (блокировка установленных режимов работы)

Два режима работы - полная и половинная мощность

Конструкция нагревательного элемента сводит к минимуму возможные тепловые потери

Интеллектуальное управление

Функция самодиагностики позволяет быстро определить неисправность прибора

Увеличенная площадь теплоотдачи

Аэродинамичная конструкция для увеличения скорости распространения теплого воздуха

Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-500 EF - имеет электронное управление, LED дисплей, таймер для отключения прибора. Конвектор очищает воздух в помещении благодаря специальной системе AIR GATE. Система фильтрации включает в себя : угольный, катехиновый, антистатический противопылевой и Nano-silver фильтры, которые предназначены для очистки воздуха от пыли, микробов, неприятных запахов. Фильтры легко меняются при необходимости.