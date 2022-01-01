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Электрический конвектор Energy Light CEG 1000 Вт
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Конвекторы
    Электрический конвектор Energy Light CEG 1000 Вт
    Арт. 704239172
    Электрический конвектор Energy Light CEG 1000 Вт

      Электрический конвектор Energy Light CEG 1000 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239172

      Характеристики

      Производитель
      		Energy
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		450х78х445
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный бесшумный электрический конвектор Energy Light CEG 1000 Вт, с капиллярным электромеханическим термостатом и нагревательным элементом открытого типа в виде ленточного теплообменника. Используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. Брызгозащищенный корпус имеет высокий класс защиты от попадания влаги и других веществ - IP 24, поэтому конвектор Energy Light подходит для обогрева не только сухих, но и влажных помещений в квартире, офисе или загородном доме.

        Преимущества

        • Безопасность эксплуатации конвектора обеспечивается двумя системами защиты - от перегрева и системой электробезопасности
        • Система защиты от перегрева - это термический ограничитель с автоматическим отключением нагрева и датчик защиты от опрокидывания
        • Система электробезопасности состоит из дополнительной изоляции нагревательного элемента и устройства защиты от перепадов напряжения
        • Заземление прибора при подключении к электросети не требуется
        • Система быстрого нагрева «Express Heat» на основе ленточного нагревательного элемента со стальным рефлектором способствует быстрому прогреву помещения
        • Система энергосбережения «Energy Saving» благодаря капиллярному термодатчику и высокоточному электромеханическому терморегулятору позволяет минимизировать затраты на электроэнергию
        • Диапазон регулировки температуры составляет от +5ºС до + 30ºС
        • В конвекторе есть функция антизамерзания, которая позволяет автоматически поддерживать температуру от +5ºС до +7ºС
        • Наличие воздуховодной решётки полукруглой формы с направленными вниз пластинами делает распределение нагретого воздуха более равномерным
        • Конвектор Energy Light устанавливается на стену при помощи кронштейна для настенного монтажа, входящего в комплект
        • Также возможна установка конвектора на пол при помощи ножек. Ножки в комплект не входят и приобретаются отдельно