Преимущества

Безопасность эксплуатации конвектора обеспечивается двумя системами защиты - от перегрева и системой электробезопасности

Система защиты от перегрева - это термический ограничитель с автоматическим отключением нагрева и датчик защиты от опрокидывания

Система электробезопасности состоит из дополнительной изоляции нагревательного элемента и устройства защиты от перепадов напряжения

Заземление прибора при подключении к электросети не требуется

Система быстрого нагрева «Express Heat» на основе ленточного нагревательного элемента со стальным рефлектором способствует быстрому прогреву помещения

Система энергосбережения «Energy Saving» благодаря капиллярному термодатчику и высокоточному электромеханическому терморегулятору позволяет минимизировать затраты на электроэнергию

Диапазон регулировки температуры составляет от +5ºС до + 30ºС

В конвекторе есть функция антизамерзания, которая позволяет автоматически поддерживать температуру от +5ºС до +7ºС

Наличие воздуховодной решётки полукруглой формы с направленными вниз пластинами делает распределение нагретого воздуха более равномерным

Конвектор Energy Light устанавливается на стену при помощи кронштейна для настенного монтажа, входящего в комплект

Также возможна установка конвектора на пол при помощи ножек. Ножки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Универсальный бесшумный электрический конвектор Energy Light CEG 1000 Вт, с капиллярным электромеханическим термостатом и нагревательным элементом открытого типа в виде ленточного теплообменника. Используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. Брызгозащищенный корпус имеет высокий класс защиты от попадания влаги и других веществ - IP 24, поэтому конвектор Energy Light подходит для обогрева не только сухих, но и влажных помещений в квартире, офисе или загородном доме.