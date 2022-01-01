Электрический конвектор Energy Light CEG 1000 Вт
Арт. 704239172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|450х78х445
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Универсальный бесшумный электрический конвектор Energy Light CEG 1000 Вт, с капиллярным электромеханическим термостатом и нагревательным элементом открытого типа в виде ленточного теплообменника. Используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. Брызгозащищенный корпус имеет высокий класс защиты от попадания влаги и других веществ - IP 24, поэтому конвектор Energy Light подходит для обогрева не только сухих, но и влажных помещений в квартире, офисе или загородном доме.
Преимущества
- Безопасность эксплуатации конвектора обеспечивается двумя системами защиты - от перегрева и системой электробезопасности
- Система защиты от перегрева - это термический ограничитель с автоматическим отключением нагрева и датчик защиты от опрокидывания
- Система электробезопасности состоит из дополнительной изоляции нагревательного элемента и устройства защиты от перепадов напряжения
- Заземление прибора при подключении к электросети не требуется
- Система быстрого нагрева «Express Heat» на основе ленточного нагревательного элемента со стальным рефлектором способствует быстрому прогреву помещения
- Система энергосбережения «Energy Saving» благодаря капиллярному термодатчику и высокоточному электромеханическому терморегулятору позволяет минимизировать затраты на электроэнергию
- Диапазон регулировки температуры составляет от +5ºС до + 30ºС
- В конвекторе есть функция антизамерзания, которая позволяет автоматически поддерживать температуру от +5ºС до +7ºС
- Наличие воздуховодной решётки полукруглой формы с направленными вниз пластинами делает распределение нагретого воздуха более равномерным
- Конвектор Energy Light устанавливается на стену при помощи кронштейна для настенного монтажа, входящего в комплект
- Также возможна установка конвектора на пол при помощи ножек. Ножки в комплект не входят и приобретаются отдельно