Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W (с электровилкой)

Преимущества

Настенная установка

За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения

За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты

Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В

Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения

Класс электрозащиты - II

Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W - удобный и простой в эксплуатации прибор, применяющийся для обогрева помещения небольшой площади. За счет встроенного электронного термостата осуществляется поддержание необходимого пользователю температурного режима с точностью до 0,1 градуса. Данный конвектор устанавливается настенно, но опционально возможна напольная установка прибора на специальные ножки с колесиками.