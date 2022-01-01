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Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W (с электровилкой)
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Конвекторы
    Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W (с электровилкой)
    Арт. 704239213
    Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W (с электровилкой)

      Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W (с электровилкой)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 лет гарантии
      Арт. 704239213

      Характеристики

      Производитель
      		Noirot
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		440х580х80
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W - удобный и простой в эксплуатации прибор, применяющийся для обогрева помещения небольшой площади. За счет встроенного электронного термостата осуществляется поддержание необходимого пользователю температурного режима с точностью до 0,1 градуса. Данный конвектор устанавливается настенно, но опционально возможна напольная установка прибора на специальные ножки с колесиками.

        Преимущества

        • Настенная установка
        • За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
        • Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
        • За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
        • Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
        • Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения
        • Класс электрозащиты - II