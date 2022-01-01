Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W (с электровилкой)
Арт. 704239213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|440х580х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Noirot Spot E3 1500W - удобный и простой в эксплуатации прибор, применяющийся для обогрева помещения небольшой площади. За счет встроенного электронного термостата осуществляется поддержание необходимого пользователю температурного режима с точностью до 0,1 градуса. Данный конвектор устанавливается настенно, но опционально возможна напольная установка прибора на специальные ножки с колесиками.
Преимущества
- Настенная установка
- За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
- Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
- За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
- Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения
- Класс электрозащиты - II