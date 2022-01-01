Электрический конвектор Noirot Spot E3 2000W
Арт. 704239214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|440х740х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Noirot Spot E3 2000W - оснащен электронным термостатом, благодаря которому осуществляется автоматическое поддержание нужной комнатной температуры. Точность термостата 0,1 градуса. Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванную комнату. Прибор устойчив к перепадам напряжения и оснащен функцией автоматического перезапуска.
Преимущества
- Настенная установка
- Самый мощный конвектор в серии (2000 Вт)
- За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
- Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
- За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
- Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения;
- Класс электрозащиты - II