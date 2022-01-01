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Электрический конвектор Noirot Spot E3 2000W
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Конвекторы
    Электрический конвектор Noirot Spot E3 2000W
    Арт. 704239214
    Электрический конвектор Noirot Spot E3 2000W

      Электрический конвектор Noirot Spot E3 2000W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 лет гарантии
      Арт. 704239214

      Характеристики

      Производитель
      		Noirot
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		440х740х80
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Noirot Spot E3 2000W - оснащен электронным термостатом, благодаря которому осуществляется автоматическое поддержание нужной комнатной температуры. Точность термостата 0,1 градуса. Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванную комнату. Прибор устойчив к перепадам напряжения и оснащен функцией автоматического перезапуска.

        Преимущества

        • Настенная установка
        • Самый мощный конвектор в серии (2000 Вт)
        • За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
        • Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
        • За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
        • Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
        • Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения;
        • Класс электрозащиты - II