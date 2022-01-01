Преимущества

Настенная установка

Самый мощный конвектор в серии (2000 Вт)

За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения

За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты

Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В

Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения;

Класс электрозащиты - II

Электрический конвектор Noirot Spot E3 2000W - оснащен электронным термостатом, благодаря которому осуществляется автоматическое поддержание нужной комнатной температуры. Точность термостата 0,1 градуса. Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванную комнату. Прибор устойчив к перепадам напряжения и оснащен функцией автоматического перезапуска.