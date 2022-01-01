Преимущества

Настенная установка

За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения

За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты

Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В

Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения

Класс электрозащиты - II

Электрический конвектор Noirot Spot E3 500W оснащен электронным термостатом ASIC, за счет которого осуществляется автоматическое поддержание необходимого температурного режима. Данный прибор устанавливается настенно. Возможно приобретение специальных ножек с колесиками для установки конвектора на пол. Прибор имеет класс защиты IP24, который позволяет устанавливать конвектор в ванных комнатах.