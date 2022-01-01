Электрический конвектор Noirot Spot E3 500W
Арт. 704239211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|440х340х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Noirot Spot E3 500W оснащен электронным термостатом ASIC, за счет которого осуществляется автоматическое поддержание необходимого температурного режима. Данный прибор устанавливается настенно. Возможно приобретение специальных ножек с колесиками для установки конвектора на пол. Прибор имеет класс защиты IP24, который позволяет устанавливать конвектор в ванных комнатах.
Преимущества
- Настенная установка
- За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
- Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
- За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
- Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения
- Класс электрозащиты - II