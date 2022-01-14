Конвектор Noirot Spot E3 750W
Арт. 704239237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|340х440х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Noirot Spot E-3 750 предназначен для настенной установки. Возможна установка прибора на пол при помощи специальных ножек с колесиками (поставляются отдельно). За счет электронного термостата осуществляется поддержание необходимой температуры в комнате. Конвектор устойчив к перепадам напряжения (от 150 до 242 В) и оснащен функцией восстановления настроек после сбоя напряжения.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Поддержание заданной температуры. Электронный термостат ASIC обеспечивает поддержание необходимой комнатной температуры. Точность термостата 0,1 градуса
- Настенная установка
- За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
- Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
- За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
- Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения
- Класс электрозащиты - II