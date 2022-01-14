Конвектор Noirot Spot E3 750W

Преимущества

Простота эксплуатации

Поддержание заданной температуры. Электронный термостат ASIC обеспечивает поддержание необходимой комнатной температуры. Точность термостата 0,1 градуса

Настенная установка

За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения

За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты

Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В

Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения

Класс электрозащиты - II

Конвектор Noirot Spot E-3 750 предназначен для настенной установки. Возможна установка прибора на пол при помощи специальных ножек с колесиками (поставляются отдельно). За счет электронного термостата осуществляется поддержание необходимой температуры в комнате. Конвектор устойчив к перепадам напряжения (от 150 до 242 В) и оснащен функцией восстановления настроек после сбоя напряжения.