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Конвектор Noirot Spot E3 750W
5.0
1
Найти аналог
Конвекторы
    Конвектор Noirot Spot E3 750W
    Арт. 704239237
    5.0
    1
    Конвектор Noirot Spot E3 750W

      Конвектор Noirot Spot E3 750W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 лет гарантии
      Арт. 704239237
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Noirot
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		340х440х80
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Noirot Spot E-3 750 предназначен для настенной установки. Возможна установка прибора на пол при помощи специальных ножек с колесиками (поставляются отдельно). За счет электронного термостата осуществляется поддержание необходимой температуры в комнате. Конвектор устойчив к перепадам напряжения (от 150 до 242 В) и оснащен функцией восстановления настроек после сбоя напряжения.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Поддержание заданной температуры. Электронный термостат ASIC обеспечивает поддержание необходимой комнатной температуры. Точность термостата 0,1 градуса
        • Настенная установка
        • За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
        • Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
        • За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
        • Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
        • Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения
        • Класс электрозащиты - II