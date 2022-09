Электрический конвектор Spot Ell 1500W 7358-5 (с электровилкой)

Spot Е-3 Plus 1500 — это новый электрический обогреватель конвективного типа. Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение. Электрический обогреватель Spot Е-3 Plus 1500 — это шаг к экономии, независимости и комфорту. Высокотехнологичный прибор будет надежным источником тепла везде, где найдется немного свободного места на стене или, при установке устройства на специальные ножки, на полу, которые для удобства пользователей уже идут в комплекте! Конвектор обеспечит необходимым теплом во время холодной зимы или прохладным летним вечером. Это идеальный вариант для дополнительного обогрева помещения в период межсезонья. Конструктивные особенности конвектора исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°С). Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателе предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. Обогреватель имеет II класс электрозащиты, не требует специального подключения к электросети и не нуждается в заземлении, что позволяет оставлять его включенным 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения. Spot E-3 Plus 1500 выполнен в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и может применяться даже во влажных помещениях. Управление Обогреватель Spot E-3 Plus 1500 оснащен электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°С. Высокая точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры. Точная градуровка термостата позволяет с точностью до градуса устанавливать желаемый температурный режим в помещении. ВНИМАНИЕ! Конвектор поставляется без ножек для напольной установки!