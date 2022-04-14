Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40

Паяльник NN ink 55401-40 это электрический инструмент, используемый для пайки и лужения. Паяльник имеет несменный клинообразный стержень из меди. Медь обладает улучшенной теплоотдачей, поэтому стержень нагревается быстро и обеспечивает непрерывный нагрев на протяжении всей работы. До минимально рабочей температуры в 250º Цельсия инструмент нагревается за 8 минут. Паяльник оснащен прочным, устойчивым к механическим воздействиям корпусом. Купить паяльник 55401-40 можно для пайки микросхем и плат, лужения кабелей, проводов, и другой работы с электронными элементами современной техники.

Преимущества электропаяльника с пластиковой рукояткой 40 Вт 55401-40:

Работает от электросети;

Мгновенный нагрев;

Мощность - 40 Ватт;

Небольшой вес;

Ударопрочный корпус;

Долгий срок службы.

Комплектация: