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Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
5.0
2
330 ₽
420 ₽
Электрические паяльники
    Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
    Арт. Х153025
    5.0
    2
    Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
    Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
    Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
      Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
      Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
      Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40

      Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40

      • -90 ₽
      330 ₽
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153025
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -90 ₽
      330 ₽
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Паяльник NN ink 55401-40 это электрический инструмент, используемый для пайки и лужения. Паяльник имеет несменный клинообразный стержень из меди. Медь обладает улучшенной теплоотдачей, поэтому стержень нагревается быстро и обеспечивает непрерывный нагрев на протяжении всей работы. До минимально рабочей температуры в 250º Цельсия инструмент нагревается за 8 минут. Паяльник оснащен прочным, устойчивым к механическим воздействиям корпусом. Купить паяльник 55401-40 можно для пайки микросхем и плат, лужения кабелей, проводов, и другой работы с электронными элементами современной техники.

        Преимущества электропаяльника с пластиковой рукояткой 40 Вт 55401-40:

        • Работает от электросети;
        • Мгновенный нагрев;
        • Мощность - 40 Ватт;
        • Небольшой вес;
        • Ударопрочный корпус;
        • Долгий срок службы.

        Комплектация:

        • Паяльник;
        • Шнур питания 1,5 м;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.