Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
Арт. Х153025
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Паяльник NN ink 55401-40 это электрический инструмент, используемый для пайки и лужения. Паяльник имеет несменный клинообразный стержень из меди. Медь обладает улучшенной теплоотдачей, поэтому стержень нагревается быстро и обеспечивает непрерывный нагрев на протяжении всей работы. До минимально рабочей температуры в 250º Цельсия инструмент нагревается за 8 минут. Паяльник оснащен прочным, устойчивым к механическим воздействиям корпусом. Купить паяльник 55401-40 можно для пайки микросхем и плат, лужения кабелей, проводов, и другой работы с электронными элементами современной техники.
Преимущества электропаяльника с пластиковой рукояткой 40 Вт 55401-40:
- Работает от электросети;
- Мгновенный нагрев;
- Мощность - 40 Ватт;
- Небольшой вес;
- Ударопрочный корпус;
- Долгий срок службы.
Комплектация:
- Паяльник;
- Шнур питания 1,5 м;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.