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Электропечь ТЭН и К для сушки электродов ПСПЭ-10/400
7 700 ₽
Печи для сушки электродов
  • Персональная скидка
Электропечь ТЭН и К для сушки электродов ПСПЭ-10/400
Арт. 715244
Электропечь ТЭН и К для сушки электродов ПСПЭ-10/400
  • Персональная скидка

Электропечь ТЭН и К для сушки электродов ПСПЭ-10/400

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7 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 715244

Характеристики

Производитель
ТЭН и К
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, Вт
1000
Макс. температура, °С
400
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Электропечь для сушки и прокалки электродов ПСПЭ10/400 - предназначены для сушки и прокалки сварочных электродов при температуре от 50°С до 400°С в стационарных и передвижных условиях с относительной влажностью окружающего воздуха 80%. Масса загружаемых электродов 10кг. Для изменения параметров сушки используется бесступенчатый регулятор температуры. Печь оснащена сетевой индикацией включенного состояния. Благодаря оптимальному размещению трубчатых электронагревателей (ТЭНов) внутри камеры, термоизоляции и встроенной автоматике обеспечивается быстрый нагрев и стабильное поддержание температуры сушки электродов.

    Преимущества

    • На корпусе есть рукоять для удобной транспортировки агрегата по рабочей площадке
    • Специальное покрытие корпуса защищает поверхность модели от образования коррозии
    • Эффективная термоизоляция