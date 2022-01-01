Электропечь ТЭН и К для сушки электродов ПСПЭ-10/400

Электропечь для сушки и прокалки электродов ПСПЭ10/400 - предназначены для сушки и прокалки сварочных электродов при температуре от 50°С до 400°С в стационарных и передвижных условиях с относительной влажностью окружающего воздуха 80%. Масса загружаемых электродов 10кг. Для изменения параметров сушки используется бесступенчатый регулятор температуры. Печь оснащена сетевой индикацией включенного состояния. Благодаря оптимальному размещению трубчатых электронагревателей (ТЭНов) внутри камеры, термоизоляции и встроенной автоматике обеспечивается быстрый нагрев и стабильное поддержание температуры сушки электродов.

Преимущества