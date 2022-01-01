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Электропечь ТЭН и К для сушки электродов ПСПЭ-10/400
Арт. 715244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|1000
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Макс. температура, °С
|400
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- Электропечь для сушки и прокалки электродов ПСПЭ10/400 - предназначены для сушки и прокалки сварочных электродов при температуре от 50°С до 400°С в стационарных и передвижных условиях с относительной влажностью окружающего воздуха 80%. Масса загружаемых электродов 10кг. Для изменения параметров сушки используется бесступенчатый регулятор температуры. Печь оснащена сетевой индикацией включенного состояния. Благодаря оптимальному размещению трубчатых электронагревателей (ТЭНов) внутри камеры, термоизоляции и встроенной автоматике обеспечивается быстрый нагрев и стабильное поддержание температуры сушки электродов.
Преимущества
- На корпусе есть рукоять для удобной транспортировки агрегата по рабочей площадке
- Специальное покрытие корпуса защищает поверхность модели от образования коррозии
- Эффективная термоизоляция