Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
4.5
2
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
    Арт. X19039558
    4.5
    2
    Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
    Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
    Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
    Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
      Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
      Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
      Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012
      Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012

      Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039558
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1700
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Шина Stihl PMN 14" (35см) 3/8" 1,1 50 зв. 30050003909
      1 950 ₽
      4.5
      Шина Stihl PMN 14" (35см) 3/8" 1,1 50 зв. 30050003909
      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
      490 ₽
      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
      Пильная цепь Stihl 61PMMC 3 36100000050 (50 звеньев, 3/8", 1,1 мм, 14")
      859 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 61PMMC 3 36100000050 (50 звеньев, 3/8", 1,1 мм, 14")
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012 - чрезвычайно лёгкая и эргономичная электропила с устройством быстрого натяжения цепи STIHL (B) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Отлично подходит для строительства, изготовления поделок и заготовки дров.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Высокая производительность
        • Цепной тормоз QuickStop Super
        • Защита от перегрузки
        • Мягкая рукоятка
        • Надежность
        • Удобство и комфорт
        • Крышка бака открывается без инструмента