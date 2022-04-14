Преимущества

Малый вес

Высокая производительность

Цепной тормоз QuickStop Super

Защита от перегрузки

Мягкая рукоятка

Надежность

Удобство и комфорт

Крышка бака открывается без инструмента

Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-BQ PiccoMini 1,1 12092000012 - чрезвычайно лёгкая и эргономичная электропила с устройством быстрого натяжения цепи STIHL (B) и системой торможения STIHL QuickStop Super (C-Q). Отлично подходит для строительства, изготовления поделок и заготовки дров.