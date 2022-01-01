Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-Q PiccoMini 1,1 12092000002 комфорт-класса с устройством быстрого натяжения цепи (B). С инерционным тормозом (Q). Хороший помощник при строительстве, ремонте и заготовке дров.



Преимущества