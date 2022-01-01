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Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-Q PiccoMini 1,1 12092000002
23 990 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-Q PiccoMini 1,1 12092000002
    Арт. X19039560
    Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-Q PiccoMini 1,1 12092000002

      Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-Q PiccoMini 1,1 12092000002

      23 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19039560

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1700
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		50
      Все характеристики
      23 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      • Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-Q PiccoMini 1,1 12092000002 комфорт-класса с устройством быстрого натяжения цепи (B). С инерционным тормозом (Q). Хороший помощник при строительстве, ремонте и заготовке дров.

        Преимущества

        • Защита от перегрузки выключает двигатель при угрозе перегрева, например, при слишком сильной подаче или заклинивании режущей гарнитуры в дереве
        • Система смазки цепи Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей
        • Самовыключающиеся угольные щетки в случае износа прерывают подачу тока и защищают коллектор электродвигателя от повреждения
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