Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-Q PiccoMini 1,1 12092000002
Арт. X19039560
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|1700
|
Длина шины, дюйм
|14
|
Количество звеньев, шт
|50
С этим товаром смотрят
Электрическая цепная пила Stihl MSE 170 C-Q PiccoMini 1,1 12092000002 комфорт-класса с устройством быстрого натяжения цепи (B). С инерционным тормозом (Q). Хороший помощник при строительстве, ремонте и заготовке дров.
Преимущества
- Защита от перегрузки выключает двигатель при угрозе перегрева, например, при слишком сильной подаче или заклинивании режущей гарнитуры в дереве
- Система смазки цепи Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей
- Самовыключающиеся угольные щетки в случае износа прерывают подачу тока и защищают коллектор электродвигателя от повреждения
- Тормоз QuickStop Super (Q) Удобный цепной тормоз - эксклюзив компании STIHL