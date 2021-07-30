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Электропила Champion 118-14"
4.3
20
6 100 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электропила Champion 118-14"
Арт. X19039535
4.3
20
Электропила Champion 118-14"
Электропила Champion 118-14"
Электропила Champion 118-14"
Электропила Champion 118-14"
  • Персональная скидка
Электропила Champion 118-14"
Электропила Champion 118-14"
Электропила Champion 118-14"
Электропила Champion 118-14"

Электропила Champion 118-14"

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6 100 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X19039535
4.3
20

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1800
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев, шт
52
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая пила champion 118 14 - это наиболее комфортный вариант для эксплуатации в быту. С ее помощью можно легко избавиться от сухих деревьев на дачном, садовом участке или возле загородного дома, распилить древесину на дрова или отделить часть от полиэтиленовой или пластмассовой трубы. Пила весит менее четырех килограмм, оснащена шиной с цепью, содержащей свыше пятидесяти звеньев, и обладает автоматической системой подкачки масла. Несмотря компактные размеры, пила без особого труда справляется с объемной работой. Ни для кого не секрет, что чем меньше выхлопа производит оборудование, тем безопаснее для здоровья и экологичнее он становится. Такой характеристикой не могут похвастаться бензиновые пилы, но вот электропила - вполне отвечает требованиям охраны здоровья и окружающей среды. Поэтому купить Champion 118-14 можно тем, кому важно сохранение не только чистоты частной территории, но и забота о здоровье своем и близких.

    Преимущества пилы цепной Champion 118-14":

    • Комфортность работы;
    • Легкость эксплуатации;
    • Портативность инструмента;
    • Экологичность;
    • Герметичность устройства;
    • Наличие кнопки блокировки выключателя;
    • Инерционный тормоз для мгновенной остановки цепи;
    • Возможность контролировать уровень масла;
    • Двойная изоляция кабеля;
    • Надежность оборудования.

    Комплектация:

    • Электропила;
    • Пильная цепь;
    • Шина;
    • Гарантийный талон;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Упаковка.