Электропила Champion 118-14"

Преимущества пилы цепной Champion 118-14":

Комфортность работы;

Легкость эксплуатации;

Портативность инструмента;

Экологичность;

Герметичность устройства;

Наличие кнопки блокировки выключателя;

Инерционный тормоз для мгновенной остановки цепи;

Возможность контролировать уровень масла;

Двойная изоляция кабеля;

Надежность оборудования.

Комплектация:

Электропила;

Пильная цепь;

Шина;

Гарантийный талон;

Инструкция по эксплуатации;

Упаковка.

Электрическая пила champion 118 14 - это наиболее комфортный вариант для эксплуатации в быту. С ее помощью можно легко избавиться от сухих деревьев на дачном, садовом участке или возле загородного дома, распилить древесину на дрова или отделить часть от полиэтиленовой или пластмассовой трубы. Пила весит менее четырех килограмм, оснащена шиной с цепью, содержащей свыше пятидесяти звеньев, и обладает автоматической системой подкачки масла. Несмотря компактные размеры, пила без особого труда справляется с объемной работой. Ни для кого не секрет, что чем меньше выхлопа производит оборудование, тем безопаснее для здоровья и экологичнее он становится. Такой характеристикой не могут похвастаться бензиновые пилы, но вот электропила - вполне отвечает требованиям охраны здоровья и окружающей среды. Поэтому купить Champion 118-14 можно тем, кому важно сохранение не только чистоты частной территории, но и забота о здоровье своем и близких.