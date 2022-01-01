Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю
Арт. champion_37
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|14
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|52
- Электропила CHAMPION 118-14 подойдет для использования в домашних условиях при выполнении ремонтных работ, также возможна эксплуатация на садовых участках, в загородных домах. Электрическая пила может применяться в закрытых помещениях, так как не выделяет вредных выхлопов во время работы. Удобна в эксплуатации благодаря небольшому весу - 4.2 кг
Преимущества
- Мощность двигателя составляет 1.8 кВт
- Количество звеньев - 52 шт
- Объем масляного бака - 0.25 л
- Длина шины - 35 см
- Уровень шума 109 дБ(А)
- Электропила оснащена кнопкой блокировки выключателя