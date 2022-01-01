Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю

Преимущества

Мощность двигателя составляет 1.8 кВт

Количество звеньев - 52 шт

Объем масляного бака - 0.25 л

Длина шины - 35 см

Уровень шума 109 дБ(А)

Электропила оснащена кнопкой блокировки выключателя

Электропила CHAMPION 118-14 подойдет для использования в домашних условиях при выполнении ремонтных работ, также возможна эксплуатация на садовых участках, в загородных домах. Электрическая пила может применяться в закрытых помещениях, так как не выделяет вредных выхлопов во время работы. Удобна в эксплуатации благодаря небольшому весу - 4.2 кг