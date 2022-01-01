Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю
    Арт. champion_37
    Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю
    Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю
      Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю
      Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю

      Электропила Champion 118-14" Легкая, простая пила для работы от случая к случаю

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_37

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		14
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропила CHAMPION 118-14 подойдет для использования в домашних условиях при выполнении ремонтных работ, также возможна эксплуатация на садовых участках, в загородных домах. Электрическая пила может применяться в закрытых помещениях, так как не выделяет вредных выхлопов во время работы. Удобна в эксплуатации благодаря небольшому весу - 4.2 кг

        Преимущества

        • Мощность двигателя составляет 1.8 кВт
        • Количество звеньев - 52 шт
        • Объем масляного бака - 0.25 л
        • Длина шины - 35 см
        • Уровень шума 109 дБ(А)
        • Электропила оснащена кнопкой блокировки выключателя