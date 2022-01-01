Электропила Champion 318-16"
Арт. champion_38
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|16
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|57
- Электропила CHAMPION 318-16"YT4932 оснащена поперечно расположенным двигателем мощностью 1.8 кВт. Предназначена для неинтенсивных работ на приусадебном участке. Зубчатый упор обеспечивает точное пиление. Двойная изоляция обеспечивает безопасную работу
Преимущества
- Натяжитель цепи
- Защита зубчатого колеса
- Эргономичное потребление топлива
- Износостойкость
- Кнопка блокировки включателя