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Электропила Champion 318-16"
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Электрические цепные пилы
    Электропила Champion 318-16"
    Арт. champion_38
    Электропила Champion 318-16"

      Электропила Champion 318-16"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_38

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		16
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропила CHAMPION 318-16"YT4932 оснащена поперечно расположенным двигателем мощностью 1.8 кВт. Предназначена для неинтенсивных работ на приусадебном участке. Зубчатый упор обеспечивает точное пиление. Двойная изоляция обеспечивает безопасную работу

        Преимущества

        • Натяжитель цепи
        • Защита зубчатого колеса
        • Эргономичное потребление топлива
        • Износостойкость
        • Кнопка блокировки включателя