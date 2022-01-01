Электропила Champion 324N-18"
Арт. champion_845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2400
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Длина шины, дюйм
|18
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|62
- Электропила CHAMPION 324N-18 подходит для использования в домашних условиях при поведении строительных работ, а также для эксплуатации на садовых участках с целью спиливания деревьев или кустарников. Но представленную пилу нельзя использовать для профессиональной валки деревьев. Электропила имеет продольное расположение двигателя, который делает инструмент более удобным в использовании. Оснащена мощным двигателем (2.4 кВт), благодаря которому пила становится менее чувствительна к низкому сетевому напряжению
Преимущества
- Оснащена блокировочной кнопкой рычага включения
- Имеет индикатор уровня масла
- Кнопка теплового предохранителя
- Безопасная длина кабеля (35 см), которая позволяет после подсоединения в сеть избежать контакта с водой
- Длина шины составляет 45см
- Объем масляного бака - 0.21 л