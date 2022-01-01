Преимущества

Оснащена блокировочной кнопкой рычага включения

Имеет индикатор уровня масла

Кнопка теплового предохранителя

Безопасная длина кабеля (35 см), которая позволяет после подсоединения в сеть избежать контакта с водой

Длина шины составляет 45см

Объем масляного бака - 0.21 л

Электропила CHAMPION 324N-18 подходит для использования в домашних условиях при поведении строительных работ, а также для эксплуатации на садовых участках с целью спиливания деревьев или кустарников. Но представленную пилу нельзя использовать для профессиональной валки деревьев. Электропила имеет продольное расположение двигателя, который делает инструмент более удобным в использовании. Оснащена мощным двигателем (2.4 кВт), благодаря которому пила становится менее чувствительна к низкому сетевому напряжению