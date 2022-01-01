Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электропила Champion 324N-18"
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электропила Champion 324N-18"
    Арт. champion_845
    Электропила Champion 324N-18"
    Электропила Champion 324N-18"
    Электропила Champion 324N-18"
      Электропила Champion 324N-18"
      Электропила Champion 324N-18"
      Электропила Champion 324N-18"

      Электропила Champion 324N-18"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_845

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2400
      Длина шины, дюйм
      		18
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропила CHAMPION  324N-18 подходит для использования в домашних условиях при поведении строительных работ, а также для эксплуатации на садовых участках с целью спиливания деревьев или кустарников. Но представленную пилу нельзя использовать для профессиональной валки деревьев. Электропила имеет продольное расположение двигателя, который делает инструмент более удобным в использовании. Оснащена мощным двигателем (2.4 кВт), благодаря которому пила становится менее чувствительна к низкому сетевому напряжению

        Преимущества

        • Оснащена блокировочной кнопкой рычага включения
        • Имеет индикатор уровня масла
        • Кнопка теплового предохранителя
        • Безопасная длина кабеля (35 см), которая позволяет после подсоединения в сеть избежать контакта с водой
        • Длина шины составляет 45см
        • Объем масляного бака - 0.21 л