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Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Арт. О00000005489
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
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- Электрическая цепная пила Champion 420N-16" с мощным двигателем предназначена для домашнего хозяйства, небольшого строительства, работ на садовом участке. Снабжена тормозом цепи для мгновенной остановки цепи в случае отскока. Имеет металлический упор для более точной работы. Задняя и боковая рукоятки способствуют комфортному удержанию электропилы. От случайного запуска предохраняет стопорная кнопка.
Преимущества
- Продольное расположение двигателя обеспечивает повышенную управляемость инструментом даже в стесненных условиях
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Эргономичная рукоятка - надежный хват
- Автоматический нерегулируемый маслонасос
- Зубчатый упор
- Стопорная кнопка рычага включения
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Прозрачное окно топливного бака
- Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
- Конструкция переднего щитка позволяет видеть всю рабочую зону
- Тормоз цепи - безопасность при работе