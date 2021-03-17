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Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
4.3
4
8 050 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Арт. О00000005489
4.3
4
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"
Электрическая цепная пила Champion 420N-16"

Электрическая цепная пила Champion 420N-16"

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8 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000005489
4.3
4

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
2000
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев, шт
57
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила Champion 420N-16" с мощным двигателем предназначена для домашнего хозяйства, небольшого строительства, работ на садовом участке. Снабжена тормозом цепи для мгновенной остановки цепи в случае отскока. Имеет металлический упор для более точной работы. Задняя и боковая рукоятки способствуют комфортному удержанию электропилы. От случайного запуска предохраняет стопорная кнопка.

    Преимущества 

    • Продольное расположение двигателя обеспечивает повышенную управляемость инструментом даже в стесненных условиях
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Эргономичная рукоятка - надежный хват
    • Автоматический нерегулируемый маслонасос
    • Зубчатый упор
    • Стопорная кнопка рычага включения
    • Устройство быстрого натяжения цепи
    • Прозрачное окно топливного бака
    • Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
    • Конструкция переднего щитка позволяет видеть всю рабочую зону
    • Тормоз цепи - безопасность при работе