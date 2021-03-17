Преимущества

Продольное расположение двигателя обеспечивает повышенную управляемость инструментом даже в стесненных условиях

Отсутствие токсичных выхлопов

Эргономичная рукоятка - надежный хват

Автоматический нерегулируемый маслонасос

Зубчатый упор

Стопорная кнопка рычага включения

Устройство быстрого натяжения цепи

Прозрачное окно топливного бака

Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью

Конструкция переднего щитка позволяет видеть всю рабочую зону

Тормоз цепи - безопасность при работе

Электрическая цепная пила Champion 420N-16" с мощным двигателем предназначена для домашнего хозяйства, небольшого строительства, работ на садовом участке. Снабжена тормозом цепи для мгновенной остановки цепи в случае отскока. Имеет металлический упор для более точной работы. Задняя и боковая рукоятки способствуют комфортному удержанию электропилы. От случайного запуска предохраняет стопорная кнопка.