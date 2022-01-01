Электропила CHAMPION 422-18" оснащена продольно расположенным двигателем мощностью 2.2 кВт. Двойная изоляция обеспечивает безопасную работу. Технический узел расположен снаружи, поэтому угольные щетки можно заменять просто и быстро, Особенности:

Простая замена щеток - без инструментов;

Механический натяжитель цепи;

Продольно расположенный двигатель;

Кнопка блокировки включателя;

Двойная изоляция.