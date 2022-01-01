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Электропила Champion 422-18"
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Электрические цепные пилы
    Электропила Champion 422-18"
    Арт. champion_847
    Электропила Champion 422-18"
    Электропила Champion 422-18"
    Электропила Champion 422-18"
      Электропила Champion 422-18"
      Электропила Champion 422-18"
      Электропила Champion 422-18"

      Электропила Champion 422-18"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_847

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2200
      Длина шины, дюйм
      		18
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электропила CHAMPION 422-18" оснащена продольно расположенным двигателем мощностью 2.2 кВт. Двойная изоляция обеспечивает безопасную работу. Технический узел расположен снаружи, поэтому угольные щетки можно заменять просто и быстро, Особенности:

        • Простая замена щеток - без инструментов;
        • Механический натяжитель цепи;
        • Продольно расположенный двигатель;
        • Кнопка блокировки включателя;
        • Двойная изоляция.