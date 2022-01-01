Электропила Champion 422-18"
Арт. champion_847
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2200
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Длина шины, дюйм
|18
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|62
Электропила CHAMPION 422-18" оснащена продольно расположенным двигателем мощностью 2.2 кВт. Двойная изоляция обеспечивает безопасную работу. Технический узел расположен снаружи, поэтому угольные щетки можно заменять просто и быстро, Особенности:
- Простая замена щеток - без инструментов;
- Механический натяжитель цепи;
- Продольно расположенный двигатель;
- Кнопка блокировки включателя;
- Двойная изоляция.