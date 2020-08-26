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Электрическая цепная пила Champion 422-18"
4.1
14
8 150 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Champion 422-18"
Арт. О00000005490
4.1
14
Электрическая цепная пила Champion 422-18"
Электрическая цепная пила Champion 422-18"
Электрическая цепная пила Champion 422-18"
Электрическая цепная пила Champion 422-18"
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Champion 422-18"
Электрическая цепная пила Champion 422-18"
Электрическая цепная пила Champion 422-18"
Электрическая цепная пила Champion 422-18"

Электрическая цепная пила Champion 422-18"

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8 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000005490
4.1
14

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
2200
Длина шины, дюйм
18
Количество звеньев, шт
62
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила Champion 422-18" - эта модель рассчитана на любительское использование, при этом характеризуется высокой производительностью и большим запасом прочности. Для обеспечения такой производительности электропилу Champion 422-18 оборудовали мотором на 2.2 кВт. Он позволяет легко и быстро выполнять большие объемы работ, при этом довольно компактен и легок. Также в устройстве предусмотрен тормоз цепи, который блокирует ее вращение при неправильном положении или падении. Электрическая пила Champion 422-18 представлена в стильном дизайне, сочетающем красный, желтый и черный цвета.

    Преимущества

    • Наличие на корпусе окна, которое позволяет контролировать наличие масла в баке
    • Наружное расположение технического узла
    • Система защиты двигателя от случайного включения