Преимущества

Наличие на корпусе окна, которое позволяет контролировать наличие масла в баке

Наружное расположение технического узла

Система защиты двигателя от случайного включения

Электрическая цепная пила Champion 422-18" - эта модель рассчитана на любительское использование, при этом характеризуется высокой производительностью и большим запасом прочности. Для обеспечения такой производительности электропилу Champion 422-18 оборудовали мотором на 2.2 кВт. Он позволяет легко и быстро выполнять большие объемы работ, при этом довольно компактен и легок. Также в устройстве предусмотрен тормоз цепи, который блокирует ее вращение при неправильном положении или падении. Электрическая пила Champion 422-18 представлена в стильном дизайне, сочетающем красный, желтый и черный цвета.