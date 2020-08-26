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Электрическая цепная пила Champion 422-18"
Арт. О00000005490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2200
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Длина шины, дюйм
|18
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Количество звеньев, шт
|62
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- Электрическая цепная пила Champion 422-18" - эта модель рассчитана на любительское использование, при этом характеризуется высокой производительностью и большим запасом прочности. Для обеспечения такой производительности электропилу Champion 422-18 оборудовали мотором на 2.2 кВт. Он позволяет легко и быстро выполнять большие объемы работ, при этом довольно компактен и легок. Также в устройстве предусмотрен тормоз цепи, который блокирует ее вращение при неправильном положении или падении. Электрическая пила Champion 422-18 представлена в стильном дизайне, сочетающем красный, желтый и черный цвета.
Преимущества
- Наличие на корпусе окна, которое позволяет контролировать наличие масла в баке
- Наружное расположение технического узла
- Система защиты двигателя от случайного включения