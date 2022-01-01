Электропила ELS-1500P Eurolux

Преимущества

Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью

Высокая скорость пильной цепи - хорошая производительность

Автоматическая система смазки цепи и шины

Зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез

Две рукоятки - для надежного удержания инструмента

Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении

Окошко для контроля количества масла

Небольшой вес и укороченная шина - работа одной рукой

Кнопка блокировки - предотвращение непреднамеренного включения Eurolux ELS-1500P 70/10/8

Электропила Eurolux ELS-1500P 70/10/8 используется для распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для ухода за деревьями.Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, непроветриваемом помещении.Автоматическая смазка цепи упрощает обслуживание электропилы.Зубчатый упор способствует осуществлению более точного реза