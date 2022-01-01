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Электропила ELS-1500P Eurolux
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Электрические цепные пилы
    Электропила ELS-1500P Eurolux
    Арт. 1079107
    Электропила ELS-1500P Eurolux

      Электропила ELS-1500P Eurolux

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079107

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропила Eurolux ELS-1500P 70/10/8 используется для распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для ухода за деревьями.
        Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, непроветриваемом помещении.
        Автоматическая смазка цепи упрощает обслуживание электропилы.
        Зубчатый упор способствует осуществлению более точного реза

        Преимущества

        • Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
        • Высокая скорость пильной цепи - хорошая производительность
        • Автоматическая система смазки цепи и шины
        • Зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез
        • Две рукоятки - для надежного удержания инструмента
        • Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении
        • Окошко для контроля количества масла
        • Небольшой вес и укороченная шина - работа одной рукой
        • Кнопка блокировки - предотвращение непреднамеренного включения Eurolux ELS-1500P 70/10/8