Электропила ELS-1500P Eurolux
Арт. 1079107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1500
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|45
- Электропила Eurolux ELS-1500P 70/10/8 используется для распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для ухода за деревьями.
Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, непроветриваемом помещении.
Автоматическая смазка цепи упрощает обслуживание электропилы.
Зубчатый упор способствует осуществлению более точного реза
Преимущества
- Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
- Высокая скорость пильной цепи - хорошая производительность
- Автоматическая система смазки цепи и шины
- Зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез
- Две рукоятки - для надежного удержания инструмента
- Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении
- Окошко для контроля количества масла
- Небольшой вес и укороченная шина - работа одной рукой
- Кнопка блокировки - предотвращение непреднамеренного включения Eurolux ELS-1500P 70/10/8