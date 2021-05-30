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Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
5.0
1
4 390 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Арт. О00000013001
    5.0
    1
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P

      Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P

      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013001
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1500
      Длина шины, дюйм
      		12
      Количество звеньев, шт
      		45
      Все характеристики
      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P – это незаменимый инструмент для работы на небольших загородных участках или в процессе строительства малых объектов. Оборудование применяется для распиливания древесины и веток. Активно используется для простоты заготовки дров. Оснащается всеми необходимыми компонентами для эффективной работы. Электропила обладает высокими эксплуатационными качествами и хорошей производительностью. Корпус сделан из высококачественных материалов, устойчивых к повреждениям и износу.

        Преимущества

        • возможность использовать в качестве питания обычную розетку, подключенную к электросети
        • экологическая безопасность и отсутствие вреда на человеческое здоровье
        • компактный вес конструкции позволяет легко работать даже одной рукой
        • мощность мотора хватает для распиливания дерева любой плотности
        • с помощью кнопки блокировки оборудование защищено от автоматического случайного запуска
        • для контроля уровня масла есть специальный индикатор