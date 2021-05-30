Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
Арт. О00000013001
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|1500
|
Длина шины, дюйм
|12
|
Количество звеньев, шт
|45
С этим товаром смотрят
- Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P – это незаменимый инструмент для работы на небольших загородных участках или в процессе строительства малых объектов. Оборудование применяется для распиливания древесины и веток. Активно используется для простоты заготовки дров. Оснащается всеми необходимыми компонентами для эффективной работы. Электропила обладает высокими эксплуатационными качествами и хорошей производительностью. Корпус сделан из высококачественных материалов, устойчивых к повреждениям и износу.
Преимущества
- возможность использовать в качестве питания обычную розетку, подключенную к электросети
- экологическая безопасность и отсутствие вреда на человеческое здоровье
- компактный вес конструкции позволяет легко работать даже одной рукой
- мощность мотора хватает для распиливания дерева любой плотности
- с помощью кнопки блокировки оборудование защищено от автоматического случайного запуска
- для контроля уровня масла есть специальный индикатор