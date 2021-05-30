Преимущества

возможность использовать в качестве питания обычную розетку, подключенную к электросети

экологическая безопасность и отсутствие вреда на человеческое здоровье

компактный вес конструкции позволяет легко работать даже одной рукой

мощность мотора хватает для распиливания дерева любой плотности

с помощью кнопки блокировки оборудование защищено от автоматического случайного запуска

для контроля уровня масла есть специальный индикатор

Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P – это незаменимый инструмент для работы на небольших загородных участках или в процессе строительства малых объектов. Оборудование применяется для распиливания древесины и веток. Активно используется для простоты заготовки дров. Оснащается всеми необходимыми компонентами для эффективной работы. Электропила обладает высокими эксплуатационными качествами и хорошей производительностью. Корпус сделан из высококачественных материалов, устойчивых к повреждениям и износу.