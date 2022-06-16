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Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
5.0
2
5 190 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
    Арт. О00000012869
    5.0
    2
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P
      Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P

      Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P

      5 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012869
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		53
      Все характеристики
      5 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрическая цепная пила Huter ELS-1800Pпредназначена для валки деревьев, обрезки сучков и т.д. Полное отсутствие выхлопных газов дает работать с пилой не только на улице, но и в помещении. Для комфортной работы предусмотрен низкий уровень шума. Данная модель имеет автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности.

        Преимущества

        • Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
        • Автоматическая смазка цепи
        • Удобное расположение щеток для быстрой замены
        • Низкий уровень шума для комфортной работы
        • Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
        • Автоматический тормоз цепи