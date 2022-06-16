Электрическая цепная пила Huter ELS-1800P

Электрическая цепная пила Huter ELS-1800Pпредназначена для валки деревьев, обрезки сучков и т.д. Полное отсутствие выхлопных газов дает работать с пилой не только на улице, но и в помещении. Для комфортной работы предусмотрен низкий уровень шума. Данная модель имеет автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности.

Преимущества