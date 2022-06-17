Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
Арт. О00000012954
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|2000
|
Длина шины, дюйм
|16
|
Количество звеньев, шт
|57
- Электрическая цепная пила Huter ELS-2000 – это незаменимый в быту инструмент, который используется для распиливания древесины разной плотности и размеров. Устройство предназначено для заготовки дров или выполнения ремонтных работ. Компактные размеры позволяют использовать его даже в помещении с минимальными усилиями. Высокая мощность и производительность – основные свойства оборудования. Электропила полностью безопасна при использовании, так как работает на электричестве, не выделяя токсинов в процессе работы. Удобная ручка позволяет легко держать аппарат в руках, регулируя мощность и направление усилий.
Преимущества
- Подключение к обычной электросети на 220В в качестве источника питания
- Возможность легко распиливать древесину за счет использования мощного двигателя
- Блокировка устройства для защиты от непреднамеренного запуска
- Удобная рукоятка для управления
- Автоматическое отключение для повышения безопасности
- Возможность проверить уровень масла