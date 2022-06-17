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Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
5.0
2
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Арт. О00000012954
    5.0
    2
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000

      Электрическая цепная пила Huter ELS-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012954
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая цепная пила Huter ELS-2000 – это незаменимый в быту инструмент, который используется для распиливания древесины разной плотности и размеров. Устройство предназначено для заготовки дров или выполнения ремонтных работ. Компактные размеры позволяют использовать его даже в помещении с минимальными усилиями. Высокая мощность и производительность – основные свойства оборудования. Электропила полностью безопасна при использовании, так как работает на электричестве, не выделяя токсинов в процессе работы. Удобная ручка позволяет легко держать аппарат в руках, регулируя мощность и направление усилий.

        Преимущества

        • Подключение к обычной электросети на 220В в качестве источника питания
        • Возможность легко распиливать древесину за счет использования мощного двигателя
        • Блокировка устройства для защиты от непреднамеренного запуска
        • Удобная рукоятка для управления
        • Автоматическое отключение для повышения безопасности
        • Возможность проверить уровень масла