Преимущества

Подключение к обычной электросети на 220В в качестве источника питания

Возможность легко распиливать древесину за счет использования мощного двигателя

Блокировка устройства для защиты от непреднамеренного запуска

Удобная рукоятка для управления

Автоматическое отключение для повышения безопасности

Возможность проверить уровень масла

Электрическая цепная пила Huter ELS-2000 – это незаменимый в быту инструмент, который используется для распиливания древесины разной плотности и размеров. Устройство предназначено для заготовки дров или выполнения ремонтных работ. Компактные размеры позволяют использовать его даже в помещении с минимальными усилиями. Высокая мощность и производительность – основные свойства оборудования. Электропила полностью безопасна при использовании, так как работает на электричестве, не выделяя токсинов в процессе работы. Удобная ручка позволяет легко держать аппарат в руках, регулируя мощность и направление усилий.