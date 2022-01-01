Электропила ELS-2800 Huter
Арт. 1079110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|2800
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Длина шины, дюйм
|18
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|62
- Электропила Huter ELS-2800 70/10/7 предназначена для распиловки бревен, валки садовых деревьев, а также для обрезки сучков.
Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка.
С помощью винта можно легко и быстро отрегулировать натяжение цепи.
Удобная задняя рукоятка хорошо сидит в руке, что обеспечивает надежное удержание инструмента
Преимущества
- Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
- Мощный электродвигатель (2800 Вт)
- Удобное расположение щеток для быстрой замены
- Huter ELS-2800 70/10/7 прост в работе
- Низкий уровень шума для комфортной работы
- Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
- Автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности
- Автоматическая смазка цепи