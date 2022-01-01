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Электропила ELS-2800 Huter
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Электрические цепные пилы
    Электропила ELS-2800 Huter
    Арт. 1079110
    Электропила ELS-2800 Huter

      Электропила ELS-2800 Huter

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079110

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2800
      Длина шины, дюйм
      		18
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электропила Huter ELS-2800 70/10/7 предназначена для распиловки бревен, валки садовых деревьев, а также для обрезки сучков.
        Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка.
        С помощью винта можно легко и быстро отрегулировать натяжение цепи.
        Удобная задняя рукоятка хорошо сидит в руке, что обеспечивает надежное удержание инструмента

        Преимущества

        • Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
        • Мощный электродвигатель (2800 Вт)
        • Удобное расположение щеток для быстрой замены
        • Huter ELS-2800 70/10/7 прост в работе
        • Низкий уровень шума для комфортной работы
        • Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
        • Автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности
        • Автоматическая смазка цепи