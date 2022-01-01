Электропила ELS-2800 Huter

Преимущества

Удобная задняя рукоятка для надежного удержания

Мощный электродвигатель (2800 Вт)

Удобное расположение щеток для быстрой замены

Huter ELS-2800 70/10/7 прост в работе

Низкий уровень шума для комфортной работы

Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении

Автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности

Автоматическая смазка цепи

Электропила Huter ELS-2800 70/10/7 предназначена для распиловки бревен, валки садовых деревьев, а также для обрезки сучков.Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка.С помощью винта можно легко и быстро отрегулировать натяжение цепи.Удобная задняя рукоятка хорошо сидит в руке, что обеспечивает надежное удержание инструмента