Электрическая цепная пила Huter ELS-2800 предназначена для распиловки бревен, валки садовых деревьев, а также для обрезки сучков. Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка. С помощью винта можно легко и быстро отрегулировать натяжение цепи. Удобная задняя рукоятка хорошо сидит в руке, что обеспечивает надежное удержание инструмента.

Преимущества