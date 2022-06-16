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Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
5.0
2
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Арт. О00000012871
    5.0
    2
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800

      Электрическая цепная пила Huter ELS-2800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012871
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2800
      Длина шины, дюйм
      		18
      Количество звеньев, шт
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрическая цепная пила Huter ELS-2800 предназначена для распиловки бревен, валки садовых деревьев, а также для обрезки сучков. Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка. С помощью винта можно легко и быстро отрегулировать натяжение цепи. Удобная задняя рукоятка хорошо сидит в руке, что обеспечивает надежное удержание инструмента.

        Преимущества 

        • Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
        • Мощный электродвигатель
        • Удобное расположение щеток для быстрой замены
        • Низкий уровень шума для комфортной работы
        • Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
        • Автоматический тормоз цепи для лучшей безопасности
        • Автоматическая смазка цепи