Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6 подойдет для распиловки бревен, валки садовых деревьев, обрезки сучков и т.д. Имеет заднюю рукоятку, которая удобно сидит в руке, что гарантирует надежное удержание инструмента. Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка.

Преимущества