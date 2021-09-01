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Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
5.0
1
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
    Арт. О00000012870
    5.0
    1
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6
      Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6

      Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012870
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2200
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрическая цепная пила Huter ELS-2200P 70/10/6 подойдет для распиловки бревен, валки садовых деревьев, обрезки сучков и т.д. Имеет заднюю рукоятку, которая удобно сидит в руке, что гарантирует надежное удержание инструмента. Для лучшей безопасности данная модель оснащена автоматическим тормозом цепи в виде щитка.

        Преимущества 

        • Удобная задняя рукоятка для надежного удержания
        • Мощный электродвигатель 
        • Удобное расположение щеток для быстрой замены
        • Низкий уровень шума для комфортной работы
        • Полное отсутствие выхлопных газов - для использования пилы не только на улице, но и в помещении
        • Автоматическая смазка цепи