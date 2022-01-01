Электроприбор ПДГ-200Д полуавтомат сварочный
Арт. X131101160
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Полуавтомат углекислотный сварочный Искра ПДГ-200 д Электроприбор в комплекте с рукавом питается от сети и используется при полуавтоматической сварке стальных материалов. Данная модель полуавтомата совмещена с дуговой сваркой. Толщина сварных конструкций от 0.5 до 6 мм.
Преимущества
- Регулировка подачи проволоки позволяет настроить оптимальный режим сварки
- Предусмотрена функция MIG-MAG - это высокое качество сварного шва и минимальное разбрызгивание металла
- Безопасная эксплуатация аппарата за счет встроенной функции термозащиты с индикацией перегрева
- Система воздушного охлаждения защищает аппарат от перегревания и гарантирует надежность и долговечность прибора