Электроприбор ПДГ-200Д полуавтомат сварочный

Преимущества

Регулировка подачи проволоки позволяет настроить оптимальный режим сварки

Предусмотрена функция MIG-MAG - это высокое качество сварного шва и минимальное разбрызгивание металла

Безопасная эксплуатация аппарата за счет встроенной функции термозащиты с индикацией перегрева

Система воздушного охлаждения защищает аппарат от перегревания и гарантирует надежность и долговечность прибора

Полуавтомат углекислотный сварочный Искра ПДГ-200 д Электроприбор в комплекте с рукавом питается от сети и используется при полуавтоматической сварке стальных материалов. Данная модель полуавтомата совмещена с дуговой сваркой. Толщина сварных конструкций от 0.5 до 6 мм.