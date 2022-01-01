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Электроприбор ПДГ-200Д полуавтомат сварочный
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Электроприбор ПДГ-200Д полуавтомат сварочный
    Арт. X131101160

      Электроприбор ПДГ-200Д полуавтомат сварочный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101160

      Характеристики

      Производитель
      		ЭЛЕКТРОПРИБОР
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуавтомат углекислотный сварочный Искра ПДГ-200 д Электроприбор в комплекте с рукавом питается от сети и используется при полуавтоматической сварке стальных материалов. Данная модель полуавтомата совмещена с дуговой сваркой. Толщина сварных конструкций от 0.5 до 6 мм.

        Преимущества

        • Регулировка подачи проволоки позволяет настроить оптимальный режим сварки
        • Предусмотрена функция MIG-MAG - это высокое качество сварного шва и минимальное разбрызгивание металла
        • Безопасная эксплуатация аппарата за счет встроенной функции термозащиты с индикацией перегрева
        • Система воздушного охлаждения защищает аппарат от перегревания и гарантирует надежность и долговечность прибора