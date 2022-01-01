Электроприбор ПДГ-240Д полуавтомат сварочный
Арт. X131101163
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Сварочный полуавтомат Электроприбор ПДГ 240 предназначен для проведения сварочных работ, в процессе которых сварные швы формируются в среде углекислого газа.
Преимущества
- Режим пуска и прогрева (+12B)
- Удобная панель управления. Легкий контроль за параметром и точной настройки в зависимости от решаемых задач
- Удобная транспортировка. На верхней части корпуса располагается удобная ручка, которая позволяет легко переносить аппарат по рабочему месту