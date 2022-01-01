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Электроприбор ПДГ-240ИДЕ полуавтомат сварочный
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Электроприбор ПДГ-240ИДЕ полуавтомат сварочный
    Арт. X131101232

      Электроприбор ПДГ-240ИДЕ полуавтомат сварочный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101232

      Характеристики

      Производитель
      		ЭЛЕКТРОПРИБОР
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат Электроприбор ПДГ 240 ИДЕ предназначен для проведения сварочных работ, в процессе которых сварные швы формируются в среде углекислого газа.

        Преимущества

        • Удобная панель управления. Легкий контроль за параметром и точной настройки в зависимости от решаемых задач
        • Удобная транспортировка. На верхней части корпуса располагается удобная ручка, которая позволяет легко переносить аппарат по рабочему месту