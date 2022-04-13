Электропривод с возвратной пружиной Gruner 341-230-05
Арт. X69914561166
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Вес, кг
|1
- Привод GRUNER с возвратной пружиной, серии 341 предназначен для управления воздушными клапанами и заслонками небольших размеров, которые установлены в системах кондиционирования, общеобменной, местной и технологической вентиляции.
Преимущества
- Крутящий момент: 5 Нм
- Номинальное напряжение: 230В AC 50/60Гц
- Управляющий сигнал: 2-хпозиционное
- Для воздушной заслонки площадью до 1 м²
- Время срабатывания привода/пружины - 75/20 сек
- Степень защиты - IP54
- Универсальный захват для круглого или прямоугольного вала
- Привод Gruner 341-230-05 имеет универсальный зажим для прямоугольного 8…13 мм или круглого Ø8…16,5 мм штока
- Благодаря пружинному возврату, привод GRUNER 341-230-05 может выполнять охранные функции
- Устанавливается в сухих местах, где отсутствую агрессивные вещества. При наружном монтаже привод нуждается в защите от внешнего воздействия