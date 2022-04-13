Электропривод с возвратной пружиной Gruner 341-230-05

Преимущества

Крутящий момент: 5 Нм

Номинальное напряжение: 230В AC 50/60Гц

Управляющий сигнал: 2-хпозиционное

Для воздушной заслонки площадью до 1 м²

Время срабатывания привода/пружины - 75/20 сек



Степень защиты - IP54



Универсальный захват для круглого или прямоугольного вала

Привод Gruner 341-230-05 имеет универсальный зажим для прямоугольного 8…13 мм или круглого Ø8…16,5 мм штока

Благодаря пружинному возврату, привод GRUNER 341-230-05 может выполнять охранные функции

Устанавливается в сухих местах, где отсутствую агрессивные вещества. При наружном монтаже привод нуждается в защите от внешнего воздействия



Привод GRUNER с возвратной пружиной, серии 341 предназначен для управления воздушными клапанами и заслонками небольших размеров, которые установлены в системах кондиционирования, общеобменной, местной и технологической вентиляции.