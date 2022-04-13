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Электропривод с возвратной пружиной Gruner 341-230-05
5.0
2
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Вытяжные обратные клапаны для вентиляции
    Электропривод с возвратной пружиной Gruner 341-230-05
    Арт. X69914561166
    5.0
    2
    Электропривод с возвратной пружиной Gruner 341-230-05

      Электропривод с возвратной пружиной Gruner 341-230-05

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X69914561166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gruner
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Привод GRUNER с возвратной пружиной, серии 341 предназначен для управления воздушными клапанами и заслонками небольших размеров, которые установлены в системах кондиционирования, общеобменной, местной и технологической вентиляции.

        Преимущества

        • Крутящий момент: 5 Нм
        • Номинальное напряжение: 230В AC 50/60Гц
        • Управляющий сигнал: 2-хпозиционное
        • Для воздушной заслонки площадью до 1 м²
        • Время срабатывания привода/пружины - 75/20 сек
        • Степень защиты - IP54
        • Универсальный захват для круглого или прямоугольного вала
        • Привод Gruner 341-230-05 имеет универсальный зажим для прямоугольного 8…13 мм или круглого Ø8…16,5 мм штока
        • Благодаря пружинному возврату, привод GRUNER 341-230-05 может выполнять охранные функции
        • Устанавливается в сухих местах, где отсутствую агрессивные вещества. При наружном монтаже привод нуждается в защите от внешнего воздействия