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Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
Найти аналог
Электрорезы
    Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
    Арт. X12922323
    Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
    Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
    Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
    Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
    Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
      Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
      Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
      Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
      Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04
      Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04

      Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922323

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Мощность, Вт
      		2700
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический резчик Husqvarna K 3000 Cut-n-Break EL 10 совершенно новый электрический резчик с уникальной технологией Cut-n-Break, позволяющей осуществлять резку глубиной до 400 мм при очень малых затратах на инструмент. Husqvarna K 3000 Cut-n-Break обеспечивает новые возможности глубокой резки, особенно в помещениях, но также и на открытом воздухе. Модель прекрасно осуществляет резку заподлицо, что делает ее идеальной для резки вблизи стен и пола. Она также хорошо подходит для более мелких работ, таких, как оконные проемы, где нужно избегать перереза по углам. Модель K 3000 Cut-n-Break превосходно работает при резке труб в траншеях, штроб для кабелей и температурных швов, при ремонте трещин в поверхностях.

        Преимущества

        • Два специально разработанных металлических диска диаметром 230 мм обеспечивают высокую скорость работы машины входят в комплектацию
        • Удобная запатентованная конструкция задней рукоятки облегчает работу
        • Высокопроизводительный электрический резчик с простой в применении технологией глубокой резки до 400 мм
        • Модель K 3000 Cut-n-Break идеальна для резки заподлицо, так как регулируемый защитный кожух позволяет осуществлять резку вблизи стен и пола
        • Эргономичная передняя рукоятка резчика облегчает как вертикальную, так и горизонтальную резку
        • Значительное расстояние между рукоятками обеспечивает безопасное управление и снижение нагрузки
        • Электронная система ограничения тока Softstart™ обеспечивает плавный пуск при нормальной нагрузке
        • Elgard™ – современная электронная система защиты от перегрузки – изменяет скорость вращения при приближении перегрузки
        • Машина поставляется в сборе с двойными режущими дисками и „фомкой“ для выламывания перемычки
        • Коническая шестерня большого размера обеспечивает высокую долговечность, минимальные потери энергии и низкий уровень шума
        • Низкие затраты на инструмент и обслуживание
        • "Убегающее" вращение - диски вращаются вперед, что позволяет эффективно зарезаться в материал, сводя к минимуму возможности отскока
        • Комплект для влажной резки входит в комплектацию