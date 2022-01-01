Электрорез Husqvarna K3000 CNB Cut'N'Break 9683882-04

Преимущества

Два специально разработанных металлических диска диаметром 230 мм обеспечивают высокую скорость работы машины входят в комплектацию

Удобная запатентованная конструкция задней рукоятки облегчает работу

Высокопроизводительный электрический резчик с простой в применении технологией глубокой резки до 400 мм

Модель K 3000 Cut-n-Break идеальна для резки заподлицо, так как регулируемый защитный кожух позволяет осуществлять резку вблизи стен и пола

Эргономичная передняя рукоятка резчика облегчает как вертикальную, так и горизонтальную резку

Значительное расстояние между рукоятками обеспечивает безопасное управление и снижение нагрузки

Электронная система ограничения тока Softstart™ обеспечивает плавный пуск при нормальной нагрузке

Elgard™ – современная электронная система защиты от перегрузки – изменяет скорость вращения при приближении перегрузки

Машина поставляется в сборе с двойными режущими дисками и „фомкой“ для выламывания перемычки

Коническая шестерня большого размера обеспечивает высокую долговечность, минимальные потери энергии и низкий уровень шума

Низкие затраты на инструмент и обслуживание

"Убегающее" вращение - диски вращаются вперед, что позволяет эффективно зарезаться в материал, сводя к минимуму возможности отскока

Комплект для влажной резки входит в комплектацию

Электрический резчик Husqvarna K 3000 Cut-n-Break EL 10 совершенно новый электрический резчик с уникальной технологией Cut-n-Break, позволяющей осуществлять резку глубиной до 400 мм при очень малых затратах на инструмент. Husqvarna K 3000 Cut-n-Break обеспечивает новые возможности глубокой резки, особенно в помещениях, но также и на открытом воздухе. Модель прекрасно осуществляет резку заподлицо, что делает ее идеальной для резки вблизи стен и пола. Она также хорошо подходит для более мелких работ, таких, как оконные проемы, где нужно избегать перереза по углам. Модель K 3000 Cut-n-Break превосходно работает при резке труб в траншеях, штроб для кабелей и температурных швов, при ремонте трещин в поверхностях.