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Электрорез Husqvarna K3000 WET
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Электрорезы
    Электрорез Husqvarna K3000 WET
    Арт. 77777X18821
    Электрорез Husqvarna K3000 WET

      Электрорез Husqvarna K3000 WET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X18821

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр, мм
      		25.4
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический резчик HUSQVARNA K 3000 WET – универсальная машина с комплектом для влажной резки. Позволяет выполнять небольшие работы в помещении с образованием минимального количества пыли и шлама. Благодаря использованию комплекта для влажной резки со специально разработанными соплами, ротора с двойной изоляцией и GFCI (размыкателя тока утечки на землю) это устройство обладает преимуществами электрического резчика и эффективно устраняет пыль. K 3000 WET - первая модель, оснащенная системой Husqvarna DEX (системой подавления пыли).

        Преимущества

        • Электрический резчик K 3000 WET обеспечивает удобную не создающую пыли резку в помещении
        • Быстрая блокировка шпинделя и широкий защитный кожух облегчают замену режущего диска
        • Удобная запатентованная конструкция задней рукоятки облегчает работу
        • Универсальная установочная втулка - возможность установки дисков с диаметром посадочного отверстия 20 и 25,4 мм, на заводе установлена стороной 25,4 мм
        • Электрорез предлагает уникальную возможность работы с распылением воды на режущий диск
        • K 3000 Wet содержит интегрированный регулятор, управляющий количеством воды и обеспечивающий подачу постоянного количество воды к ножу
        • Подаваемое количество воды обеспечивает увлажнение пыли и отсутствие избытка воды
        • Современная электронная система защиты Elgard от перегрузки изменяет скорость вращения при наступлении перегрузки
        • Электрорез Husqvarna K 3000 WET обладает резкой с подачей воды, что снижает риск заклинивания и отдачи
        • "Убегающее" вращение - вращение дисков вперед для эффективного зарезания в материал и минимума возможности отскока
        • Система Electronic Softstart обеспечивает пуск с плавным возрастанием нагрузки на предохранители