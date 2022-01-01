Электрорез Husqvarna K3000 WET
Арт. 77777X18821
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр, мм
|25.4
- Электрический резчик HUSQVARNA K 3000 WET – универсальная машина с комплектом для влажной резки. Позволяет выполнять небольшие работы в помещении с образованием минимального количества пыли и шлама. Благодаря использованию комплекта для влажной резки со специально разработанными соплами, ротора с двойной изоляцией и GFCI (размыкателя тока утечки на землю) это устройство обладает преимуществами электрического резчика и эффективно устраняет пыль. K 3000 WET - первая модель, оснащенная системой Husqvarna DEX (системой подавления пыли).
Преимущества
- Электрический резчик K 3000 WET обеспечивает удобную не создающую пыли резку в помещении
- Быстрая блокировка шпинделя и широкий защитный кожух облегчают замену режущего диска
- Удобная запатентованная конструкция задней рукоятки облегчает работу
- Универсальная установочная втулка - возможность установки дисков с диаметром посадочного отверстия 20 и 25,4 мм, на заводе установлена стороной 25,4 мм
- Электрорез предлагает уникальную возможность работы с распылением воды на режущий диск
- K 3000 Wet содержит интегрированный регулятор, управляющий количеством воды и обеспечивающий подачу постоянного количество воды к ножу
- Подаваемое количество воды обеспечивает увлажнение пыли и отсутствие избытка воды
- Современная электронная система защиты Elgard от перегрузки изменяет скорость вращения при наступлении перегрузки
- Электрорез Husqvarna K 3000 WET обладает резкой с подачей воды, что снижает риск заклинивания и отдачи
- "Убегающее" вращение - вращение дисков вперед для эффективного зарезания в материал и минимума возможности отскока
- Система Electronic Softstart обеспечивает пуск с плавным возрастанием нагрузки на предохранители