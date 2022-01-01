Электрорез Husqvarna K3000 WET

Преимущества

Электрический резчик K 3000 WET обеспечивает удобную не создающую пыли резку в помещении

Быстрая блокировка шпинделя и широкий защитный кожух облегчают замену режущего диска

Удобная запатентованная конструкция задней рукоятки облегчает работу

Универсальная установочная втулка - возможность установки дисков с диаметром посадочного отверстия 20 и 25,4 мм, на заводе установлена стороной 25,4 мм

Электрорез предлагает уникальную возможность работы с распылением воды на режущий диск



K 3000 Wet содержит интегрированный регулятор, управляющий количеством воды и обеспечивающий подачу постоянного количество воды к ножу



Подаваемое количество воды обеспечивает увлажнение пыли и отсутствие избытка воды



Современная электронная система защиты Elgard от перегрузки изменяет скорость вращения при наступлении перегрузки



Электрорез Husqvarna K 3000 WET обладает резкой с подачей воды, что снижает риск заклинивания и отдачи



"Убегающее" вращение - вращение дисков вперед для эффективного зарезания в материал и минимума возможности отскока



Система Electronic Softstart обеспечивает пуск с плавным возрастанием нагрузки на предохранители



Электрический резчик HUSQVARNA K 3000 WET – универсальная машина с комплектом для влажной резки. Позволяет выполнять небольшие работы в помещении с образованием минимального количества пыли и шлама. Благодаря использованию комплекта для влажной резки со специально разработанными соплами, ротора с двойной изоляцией и GFCI (размыкателя тока утечки на землю) это устройство обладает преимуществами электрического резчика и эффективно устраняет пыль. K 3000 WET - первая модель, оснащенная системой Husqvarna DEX (системой подавления пыли).