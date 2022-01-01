Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i
Арт. fubag_632
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.16
- Бензиновая электростанция FUBAG BS 1000i - это компактное оборудование, которое позволяет обеспечить маломощные устройства и инструменты качественным, "чистым" током. Данная модель имеет один разъем, предназначенный для подключения однофазной нагрузки мощностью до 800 Вт.
Преимущества
- Позволяет подключать к электростанции портативную электронику и зарядки без стабилизатора напряжения
- Коэффициент мощности - 1
- Высокая прочность
- Простота применения
- Безопасная эксплуатация
- Долгий срок службы