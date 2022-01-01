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Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i
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Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i
    Арт. fubag_632
    Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i
    Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i
      Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i
      Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i

      Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_632

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция FUBAG BS 1000i - это компактное оборудование, которое позволяет обеспечить маломощные устройства и инструменты качественным, "чистым" током. Данная модель имеет один разъем, предназначенный для подключения однофазной нагрузки мощностью до 800 Вт.

        Преимущества

        • Позволяет подключать к электростанции портативную электронику и зарядки без стабилизатора напряжения
        • Коэффициент мощности - 1
        • Высокая прочность
        • Простота применения
        • Безопасная эксплуатация
        • Долгий срок службы