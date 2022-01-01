Электростанция бензиновая Fubag BS 1000i

Преимущества

Позволяет подключать к электростанции портативную электронику и зарядки без стабилизатора напряжения

Коэффициент мощности - 1

Высокая прочность

Простота применения

Безопасная эксплуатация

Долгий срок службы

Бензиновая электростанция FUBAG BS 1000i - это компактное оборудование, которое позволяет обеспечить маломощные устройства и инструменты качественным, "чистым" током. Данная модель имеет один разъем, предназначенный для подключения однофазной нагрузки мощностью до 800 Вт.