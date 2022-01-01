Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex
Арт. fubag_635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.1
- Бензиновая электростанция FUBAG BS 3500 Duplex 838270 используется в качестве аварийного источника электроэнергии. Устройство оборудуется розеткой на 32 А и подходит для питания высокомощных строительных инструментов, компрессорного, насосного оборудования.
Преимущества
- Профессиональный OHV-двигатель
- Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки
- Время работы при 3/4 нагрузки около 13 часов
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы