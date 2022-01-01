Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex

Бензиновая электростанция FUBAG BS 3500 Duplex 838270 используется в качестве аварийного источника электроэнергии. Устройство оборудуется розеткой на 32 А и подходит для питания высокомощных строительных инструментов, компрессорного, насосного оборудования.

Преимущества