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Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex
    Арт. fubag_635
    Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex
    Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex
    Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex
      Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex
      Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex
      Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex

      Электростанция бензиновая Fubag BS 3500 Duplex

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_635

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция FUBAG BS 3500 Duplex 838270 используется в качестве аварийного источника электроэнергии. Устройство оборудуется розеткой на 32 А и подходит для питания высокомощных строительных инструментов, компрессорного, насосного оборудования.

        Преимущества

        • Профессиональный OHV-двигатель
        • Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки
        • Время работы при 3/4 нагрузки около 13 часов
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы