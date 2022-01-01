Электростанция бензиновая BS 5500

Преимущества

Вместительный бак

Время работы при 3/4 нагрузки - 9,5 часов

Система AVR для контроля и регулировки нагрузки двигателя

Защита от перегрузок

Небольшие габариты и вес

Соответствует всем европейским стандартам

Датчики уровня масла и топлива

Бензиновая электростанция Fubag BS 5500 – аппарат для питания электрооборудования в походных условиях и местах с отсутствием электросети. В основном используется на стройплощадках, дачах, в частных домах как дополнительный источник питания. Предусмотрен электронный блок управления для удобной настройки и контроля основных параметров. Вибрация при работе значительно снижена, благодаря специальным стойкам двигателя.