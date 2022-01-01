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Электростанция бензиновая BS 5500
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Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая BS 5500
    Арт. fubag_1215
    Электростанция бензиновая BS 5500
    Электростанция бензиновая BS 5500
    Электростанция бензиновая BS 5500
    Электростанция бензиновая BS 5500
      Электростанция бензиновая BS 5500
      Электростанция бензиновая BS 5500
      Электростанция бензиновая BS 5500
      Электростанция бензиновая BS 5500

      Электростанция бензиновая BS 5500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1215

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция Fubag BS 5500 – аппарат для питания электрооборудования в походных условиях и местах с отсутствием электросети. В основном используется на стройплощадках, дачах, в частных домах как дополнительный источник питания. Предусмотрен электронный блок управления для удобной настройки и контроля основных параметров. Вибрация при работе значительно снижена, благодаря специальным стойкам двигателя.

        Преимущества

        • Вместительный бак
        • Время работы при 3/4 нагрузки - 9,5 часов
        • Система AVR для контроля и регулировки нагрузки двигателя
        • Защита от перегрузок
        • Небольшие габариты и вес
        • Соответствует всем европейским стандартам
        • Датчики уровня масла и топлива