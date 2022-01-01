Электростанция бензиновая BS 5500
Арт. fubag_1215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновая электростанция Fubag BS 5500 – аппарат для питания электрооборудования в походных условиях и местах с отсутствием электросети. В основном используется на стройплощадках, дачах, в частных домах как дополнительный источник питания. Предусмотрен электронный блок управления для удобной настройки и контроля основных параметров. Вибрация при работе значительно снижена, благодаря специальным стойкам двигателя.
Преимущества
- Вместительный бак
- Время работы при 3/4 нагрузки - 9,5 часов
- Система AVR для контроля и регулировки нагрузки двигателя
- Защита от перегрузок
- Небольшие габариты и вес
- Соответствует всем европейским стандартам
- Датчики уровня масла и топлива