Электростанция бензиновая BS 6600

Преимущества

Вместительный бак

Система AVR для контроля и регулировки нагрузки двигателя

Защита от перегрузок

Небольшие габариты и вес

Соответствует всем европейским стандартам

Датчики уровня масла и топлива

Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 - агрегат для питания электроприборов суммарной мощностью до 6.2 кВт в местах с отсутствием электросети (строительные площадки, походные условия). Металлическая силовая рама и частично закрытый корпус защищают внутренние элементы, как от ударов, так и от грязи и пыли. Предусмотрены датчики уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Станция оснащена электронным блоком управления и цифровым дисплеем для удобной настройки и контроля основных параметров.