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Электростанция бензиновая BS 6600
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая BS 6600
    Арт. fubag_1214
    Электростанция бензиновая BS 6600
    Электростанция бензиновая BS 6600
    Электростанция бензиновая BS 6600
    Электростанция бензиновая BS 6600
      Электростанция бензиновая BS 6600
      Электростанция бензиновая BS 6600
      Электростанция бензиновая BS 6600
      Электростанция бензиновая BS 6600

      Электростанция бензиновая BS 6600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1214

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		3.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 - агрегат для питания электроприборов суммарной мощностью до 6.2 кВт в местах с отсутствием электросети (строительные площадки, походные условия). Металлическая силовая рама и частично закрытый корпус защищают внутренние элементы, как от ударов, так и от грязи и пыли. Предусмотрены датчики уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Станция оснащена электронным блоком управления и цифровым  дисплеем для удобной настройки и контроля основных параметров.

        Преимущества

        • Вместительный бак
        • Система AVR для контроля и регулировки нагрузки двигателя
        • Защита от перегрузок
        • Небольшие габариты и вес
        • Соответствует всем европейским стандартам
        • Датчики уровня масла и топлива