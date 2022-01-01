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Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES
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Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES
    Арт. fubag_639
    Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES
    Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES
    Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES
      Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES
      Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES
      Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES

      Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_639

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		1.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция с электростартером FUBAG BS 3300 ES служит в качестве аварийного источника энергии на даче или в загородном доме. Профессиональный OHV-двигатель отличается большой мощностью, которой достаточно для работы осветительных приборов и ручного инструмента. Благодаря вместительному топливному баку время эксплуатации оборудования при 3/4 нагрузки достигает 13 часов. Устройство отключается при пониженном уровне масла, что защищает детали от преждевременного изнашивания. Возможность запуска модели с ключа гарантирует легкий старт даже в зимний период. Количество отработанных моточасов отображается на многофункциональном цифровом дисплее, что позволяет своевременно выявить необходимость технического обслуживания. Рекомендуемым видом топлива является бензин марки А-92.

        Преимущества 

        • Коэффициент мощности - 1
        • Регулировка выходного напряжения (AVR)
        • Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки
        • Уровень шума на расстоянии 7 метра - 74 дБ
        • Удобная заправка
        • Контроль уровня топлива
        • Простота эксплуатации