Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES

Преимущества

Коэффициент мощности - 1

Регулировка выходного напряжения (AVR)

Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки

Уровень шума на расстоянии 7 метра - 74 дБ

Удобная заправка

Контроль уровня топлива

Простота эксплуатации

Бензиновая электростанция с электростартером FUBAG BS 3300 ES служит в качестве аварийного источника энергии на даче или в загородном доме. Профессиональный OHV-двигатель отличается большой мощностью, которой достаточно для работы осветительных приборов и ручного инструмента. Благодаря вместительному топливному баку время эксплуатации оборудования при 3/4 нагрузки достигает 13 часов. Устройство отключается при пониженном уровне масла, что защищает детали от преждевременного изнашивания. Возможность запуска модели с ключа гарантирует легкий старт даже в зимний период. Количество отработанных моточасов отображается на многофункциональном цифровом дисплее, что позволяет своевременно выявить необходимость технического обслуживания. Рекомендуемым видом топлива является бензин марки А-92.