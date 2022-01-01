Электростанция бензиновая с электростартером BS 3300 ES
Арт. fubag_639
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|1.15
- Бензиновая электростанция с электростартером FUBAG BS 3300 ES служит в качестве аварийного источника энергии на даче или в загородном доме. Профессиональный OHV-двигатель отличается большой мощностью, которой достаточно для работы осветительных приборов и ручного инструмента. Благодаря вместительному топливному баку время эксплуатации оборудования при 3/4 нагрузки достигает 13 часов. Устройство отключается при пониженном уровне масла, что защищает детали от преждевременного изнашивания. Возможность запуска модели с ключа гарантирует легкий старт даже в зимний период. Количество отработанных моточасов отображается на многофункциональном цифровом дисплее, что позволяет своевременно выявить необходимость технического обслуживания. Рекомендуемым видом топлива является бензин марки А-92.
Преимущества
- Коэффициент мощности - 1
- Регулировка выходного напряжения (AVR)
- Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки
- Уровень шума на расстоянии 7 метра - 74 дБ
- Удобная заправка
- Контроль уровня топлива
- Простота эксплуатации