Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES

Преимущества

Бензиновая электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG BS 5500 A ES 838796 BS 5500 A ES полностью подготовлена для работы с блоками автоматики, что позволяет создать автономную систему резервирования электропитания. Блок автоматики поставляется опционально

Электростартер обеспечивает легкий и быстрый запуск станции

Экономичность и надёжность. Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG

Станция оснащена двумя розетками 220В/ 16А и силовой розеткой 220В /32А для подключения мощных потребителей. Для розеток 16А установлены индивидуальные предохранители

Станция подготовлена для установки комплекта колес и ручек (поставляются отдельно)

Компактный корпус и малый вес для удобства транспортировки

Бензиновая электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG BS 5500 A ES 838796 BS 5500 A ES с номинальной мощностью 5 кВт представляет собой надёжный и долговечный агрегат. Эта модель отлично подходит в качестве источника резервного электроснабжения для загородного дома и дачи, а также передвижных торговых точек, бригад, торговых точек, мастерских. Генератор поставляется с электростартером и аккумулятором в комплекте. На лицевой панели управления расположены три розетки 32А и 16А для подключения однофазных потребителей. Также агрегат оснащён многофункциональным цифровым дисплеем, который позволяет контролировать основные параметры работы. Данная модель имеет систему защиты от замыкания, перегрузки и низкого уровня масла, что увеличивает срок службы генератора.