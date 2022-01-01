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Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES
    Арт. fubag_1280
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES

      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 5500 A ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1280

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG BS 5500 A ES 838796 BS 5500 A ES с номинальной мощностью 5 кВт представляет собой надёжный и долговечный агрегат. Эта модель отлично подходит в качестве источника резервного электроснабжения для загородного дома и дачи, а также передвижных торговых точек, бригад, торговых точек, мастерских. Генератор поставляется с электростартером и аккумулятором в комплекте. На лицевой панели управления расположены три розетки 32А и 16А для подключения однофазных потребителей. Также агрегат оснащён многофункциональным цифровым дисплеем, который позволяет контролировать основные параметры работы. Данная модель имеет систему защиты от замыкания, перегрузки и низкого уровня масла, что увеличивает срок службы генератора.

        Преимущества

        • Бензиновая электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG BS 5500 A ES 838796 BS 5500 A ES полностью подготовлена для работы с блоками автоматики, что позволяет создать автономную систему резервирования электропитания. Блок автоматики поставляется опционально
        • Электростартер обеспечивает легкий и быстрый запуск станции
        • Экономичность и надёжность. Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG
        • Станция оснащена двумя розетками 220В/ 16А и силовой розеткой 220В /32А для подключения мощных потребителей. Для розеток 16А установлены индивидуальные предохранители
        • Станция подготовлена для установки комплекта колес и ручек (поставляются отдельно)
        • Компактный корпус и малый вес для удобства транспортировки