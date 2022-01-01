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Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES
    Арт. fubag_644
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES

      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_644

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • BS 8500 A ES – однофазный бензиновый генератор Fubag номинальной мощностью 8,0 кВт. Хорошо подойдет для подключения большого количества потребителей или работы с высоконагруженным оборудованием. Электростанция оснащена электростартером, аккумулятор в комплекте. На панель управления электростанции BS 8500 A ES установлены три розетки, две для стандартных потребителей 16А и одна силовая 32А, а так же силовые клеммы для подключения мощных однофазных потребителей. Мультифункциональный цифровой дисплей позволит контролировать основные параметры работы бензинового генератора. Бензогенератор BS 8500 A ES - отличный выбор для резервного электроснабжения загородного дома!

        Преимущества

        • Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла
        • Электростартер обеспечивает легкий и быстрый запуск станции
        • Станция полностью подготовлена для работы с блоками автоматики, что позволяет создать автономную систему резервирования электропитания. Блок автоматики поставляется опционально
        • Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG
        • Рама станции сделана из труб диаметром до 32 мм и обеспечивает надежную защиту в эскстремальных условиях эксплуатации