Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES

BS 8500 A ES – однофазный бензиновый генератор Fubag номинальной мощностью 8,0 кВт. Хорошо подойдет для подключения большого количества потребителей или работы с высоконагруженным оборудованием. Электростанция оснащена электростартером, аккумулятор в комплекте. На панель управления электростанции BS 8500 A ES установлены три розетки, две для стандартных потребителей 16А и одна силовая 32А, а так же силовые клеммы для подключения мощных однофазных потребителей. Мультифункциональный цифровой дисплей позволит контролировать основные параметры работы бензинового генератора. Бензогенератор BS 8500 A ES - отличный выбор для резервного электроснабжения загородного дома!

Преимущества