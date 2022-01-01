Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES
Арт. fubag_644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.5
- BS 8500 A ES – однофазный бензиновый генератор Fubag номинальной мощностью 8,0 кВт. Хорошо подойдет для подключения большого количества потребителей или работы с высоконагруженным оборудованием. Электростанция оснащена электростартером, аккумулятор в комплекте. На панель управления электростанции BS 8500 A ES установлены три розетки, две для стандартных потребителей 16А и одна силовая 32А, а так же силовые клеммы для подключения мощных однофазных потребителей. Мультифункциональный цифровой дисплей позволит контролировать основные параметры работы бензинового генератора. Бензогенератор BS 8500 A ES - отличный выбор для резервного электроснабжения загородного дома!
Преимущества
- Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла
- Электростартер обеспечивает легкий и быстрый запуск станции
- Станция полностью подготовлена для работы с блоками автоматики, что позволяет создать автономную систему резервирования электропитания. Блок автоматики поставляется опционально
- Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG
- Рама станции сделана из труб диаметром до 32 мм и обеспечивает надежную защиту в эскстремальных условиях эксплуатации