Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES

Бензиновый генератор Fubag BS 8500 DA ES подойдет для обеспечения резервного электроснабжения трехфазного оборудования мощностью до 8,0 кВт на стройплощадках, мастерских и мелкосерийных производствах. Электростанция оснащена электростартером, аккумулятор в комплекте. На панель управления установлены 3 розетки для одно- и трехфазных потребителей и силовые клеммы для возможности снять всю мощность электростанции Fubag BS 8500 DA ES. Мультифункциональный цифровой дисплей позволит контролировать основные параметры. Бензогенератор часто покупают для строительных бригад, мастерских, мелкого производства и других пользователей многочисленного одно- и трехфазного оборудования.

Преимущества