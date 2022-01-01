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Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES
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Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES
    Арт. fubag_645
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES

      Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_645

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Fubag BS 8500 DA ES подойдет для обеспечения резервного электроснабжения трехфазного оборудования мощностью до 8,0 кВт на стройплощадках, мастерских и мелкосерийных производствах. Электростанция оснащена электростартером, аккумулятор в комплекте. На панель управления установлены 3 розетки для одно- и трехфазных потребителей и силовые клеммы для возможности снять всю мощность электростанции Fubag BS 8500 DA ES. Мультифункциональный цифровой дисплей позволит контролировать основные параметры. Бензогенератор часто покупают для строительных бригад, мастерских, мелкого производства и других пользователей многочисленного одно- и трехфазного оборудования.

        Преимущества

        • Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла
        • Электростартер обеспечивает легкий и быстрый запуск станции
        • Станция полностью подготовлена для работы с блоками автоматики, что позволяет создать автономную систему резервирования электропитания. Блок автоматики поставляется опционально
        • Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG
        • Рама станции выполнена из труб диаметром до 32 мм и обеспечивает надежную защиту в эскстремальных условиях эксплуатации