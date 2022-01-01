Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES
Арт. fubag_645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.5
- Бензиновый генератор Fubag BS 8500 DA ES подойдет для обеспечения резервного электроснабжения трехфазного оборудования мощностью до 8,0 кВт на стройплощадках, мастерских и мелкосерийных производствах. Электростанция оснащена электростартером, аккумулятор в комплекте. На панель управления установлены 3 розетки для одно- и трехфазных потребителей и силовые клеммы для возможности снять всю мощность электростанции Fubag BS 8500 DA ES. Мультифункциональный цифровой дисплей позволит контролировать основные параметры. Бензогенератор часто покупают для строительных бригад, мастерских, мелкого производства и других пользователей многочисленного одно- и трехфазного оборудования.
Преимущества
- Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла
- Электростартер обеспечивает легкий и быстрый запуск станции
- Станция полностью подготовлена для работы с блоками автоматики, что позволяет создать автономную систему резервирования электропитания. Блок автоматики поставляется опционально
- Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG
- Рама станции выполнена из труб диаметром до 32 мм и обеспечивает надежную защиту в эскстремальных условиях эксплуатации