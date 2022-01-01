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Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
    Арт. fubag_646
    Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
    Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
      Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES

      Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_646

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция с электростартером и одинаковой выходной мощностью Fubag BS 8500 XD ES 838255 представляет собой идеальное устройство для работы с высоконагруженным оборудованием. Профессиональный OHV-двигатель, а также система защиты от перепадов нагрузки гарантируют надежность и долговечность. Специальный переключатель на панели управления позволяет легко и быстро снять с аппарата полную максимальную мощность как в режиме 380 В, так и при 220 В. Вместительный топливный бак и экономичный расход обеспечивают возможность непрерывной эксплуатации в течение 5.5 часов (при 3/4 нагрузки).

        Преимущества

        • Фиксированная максимальная мощность - 8.5 кВА для одно- и трехфазного режима работы
        • Коэффициент нагрузки - 1 (220В) / 0.8 (380В)
        • Номинальный ток - 34.8 А / 11.6 А
        • Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92
        • Наличие силовых клемм
        • Электростартер с бортовым аккумулятором
        • Многофункциональный дисплей
        • Автоматический декомпрессор
        • Легкий запуск
        • Простота эксплуатации
        • Не требует сложного обслуживания