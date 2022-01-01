Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES

Преимущества

Фиксированная максимальная мощность - 8.5 кВА для одно- и трехфазного режима работы

Коэффициент нагрузки - 1 (220В) / 0.8 (380В)

Номинальный ток - 34.8 А / 11.6 А

Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92

Наличие силовых клемм

Электростартер с бортовым аккумулятором

Многофункциональный дисплей

Автоматический декомпрессор

Легкий запуск

Простота эксплуатации

Не требует сложного обслуживания

Бензиновая электростанция с электростартером и одинаковой выходной мощностью Fubag BS 8500 XD ES 838255 представляет собой идеальное устройство для работы с высоконагруженным оборудованием. Профессиональный OHV-двигатель, а также система защиты от перепадов нагрузки гарантируют надежность и долговечность. Специальный переключатель на панели управления позволяет легко и быстро снять с аппарата полную максимальную мощность как в режиме 380 В, так и при 220 В. Вместительный топливный бак и экономичный расход обеспечивают возможность непрерывной эксплуатации в течение 5.5 часов (при 3/4 нагрузки).