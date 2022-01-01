Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
Арт. fubag_646
Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XD ES
Арт. fubag_646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.5
- Бензиновая электростанция с электростартером и одинаковой выходной мощностью Fubag BS 8500 XD ES 838255 представляет собой идеальное устройство для работы с высоконагруженным оборудованием. Профессиональный OHV-двигатель, а также система защиты от перепадов нагрузки гарантируют надежность и долговечность. Специальный переключатель на панели управления позволяет легко и быстро снять с аппарата полную максимальную мощность как в режиме 380 В, так и при 220 В. Вместительный топливный бак и экономичный расход обеспечивают возможность непрерывной эксплуатации в течение 5.5 часов (при 3/4 нагрузки).
Преимущества
- Фиксированная максимальная мощность - 8.5 кВА для одно- и трехфазного режима работы
- Коэффициент нагрузки - 1 (220В) / 0.8 (380В)
- Номинальный ток - 34.8 А / 11.6 А
- Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92
- Наличие силовых клемм
- Электростартер с бортовым аккумулятором
- Многофункциональный дисплей
- Автоматический декомпрессор
- Легкий запуск
- Простота эксплуатации
- Не требует сложного обслуживания