Электростанция цифровая TI 2000
Арт. fubag_624
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.1
- Легкий, экономичный инверторный генератор Fubag TI 2000 пригодится для организации мобильного электроснабжения оборудования суммарной мощностью до 2,0 кВА. Электростанция обеспечивает идеальные выходные характеристики напряжения, что позволяет напрямую подключать точное электронное оборудование. Панель управления оснащена двумя розетками 220В/16А, а также выходом на 12В. Клавиша перевода бензогенератора TI 2000 в экономичный режим позволит сэкономить до 40% топлива. Предусмотрена возможность параллельного соединения нескольких электростанций серии TI. Электростанция станет незаменимым помощником на пикниках, рыбалке или на даче.
Преимущества
- При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
- Две розетки - в 2 раза больше возможностей подключения потребителей. От попадания влаги и пыли розетки защищены пластиковыми крышками с пружиной
- Для удобства транспортировки крышка бензобака оборудована клапаном, предотвращающим выливание бензина
- Удобное расположение крышки масляного картера
- Небольшой вес станции делает ее транспортировку простой и легкой. Удобная ручка позволяет без труда переносить станцию