Электростанция цифровая TI 2000

Панель управления оснащена двумя розетками 220В/16А, а также выходом на 12В. Клавиша перевода бензогенератора TI 2000 в экономичный режим позволит сэкономить до 40% топлива. Предусмотрена возможность параллельного соединения нескольких электростанций серии TI. Электростанция станет незаменимым помощником на пикниках, рыбалке или на даче.

Преимущества

Легкий, экономичный инверторный генератор Fubag TI 2000 пригодится для организации мобильного электроснабжения оборудования суммарной мощностью до 2,0 кВА. Электростанция обеспечивает идеальные выходные характеристики напряжения, что позволяет напрямую подключать точное электронное оборудование.