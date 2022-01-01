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Электростанция цифровая TI 2000
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Бензиновые генераторы
    Электростанция цифровая TI 2000
    Арт. fubag_624
    Электростанция цифровая TI 2000
    Электростанция цифровая TI 2000
    Электростанция цифровая TI 2000
    Электростанция цифровая TI 2000
      Электростанция цифровая TI 2000
      Электростанция цифровая TI 2000
      Электростанция цифровая TI 2000
      Электростанция цифровая TI 2000

      Электростанция цифровая TI 2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_624

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Легкий, экономичный инверторный генератор Fubag TI 2000 пригодится для организации мобильного электроснабжения оборудования суммарной мощностью до 2,0 кВА. Электростанция обеспечивает идеальные выходные характеристики напряжения, что позволяет напрямую подключать точное электронное оборудование. Панель управления оснащена двумя розетками 220В/16А, а также выходом на 12В. Клавиша перевода бензогенератора TI 2000 в экономичный режим позволит сэкономить до 40% топлива. Предусмотрена возможность параллельного соединения нескольких электростанций серии TI. Электростанция станет незаменимым помощником на пикниках, рыбалке или на даче.

        Преимущества

        • При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
        • Две розетки - в 2 раза больше возможностей подключения потребителей. От попадания влаги и пыли розетки защищены пластиковыми крышками с пружиной
        • Для удобства транспортировки крышка бензобака оборудована клапаном, предотвращающим выливание бензина
        • Удобное расположение крышки масляного картера
        • Небольшой вес станции делает ее транспортировку простой и легкой. Удобная ручка позволяет без труда переносить станцию