Электростанция цифровая TI 2600

Аппарат вырабатывает 12 вольт постоянного тока, что дает возможность использовать его для зарядки аккумуляторов и компрессоров для автомобиля. При неполной загрузке инверторную станцию Fubag TI 2600 можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%.

Инверторный бензиновый генератор Fubag TI 2600 используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для дома, дачи, а также для организации питания высокочувствительной электроники на выездных мероприятиях, отдыхе или на природе.

Преимущества