Электростанция цифровая TI 2600
Арт. fubag_625
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Инверторный бензиновый генератор Fubag TI 2600 используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для дома, дачи, а также для организации питания высокочувствительной электроники на выездных мероприятиях, отдыхе или на природе. Аппарат вырабатывает 12 вольт постоянного тока, что дает возможность использовать его для зарядки аккумуляторов и компрессоров для автомобиля. При неполной загрузке инверторную станцию Fubag TI 2600 можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%.
Преимущества
- При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
- Две розетки - в 2 раза больше возможностей подключения потребителей. От попадания влаги и пыли розетки защищены пластиковыми крышками с пружиной
- Для удобства транспортировки крышка бензобака оборудована клапаном, предотвращающим выливание бензина
- Удобное расположение крышки масляного картера
- Небольшой вес станции делает ее транспортировку простой и легкой. Удобная ручка позволяет без труда переносить станцию