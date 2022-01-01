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Электростанция цифровая TI 2600
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электростанция цифровая TI 2600
    Арт. fubag_625
    Электростанция цифровая TI 2600
    Электростанция цифровая TI 2600
    Электростанция цифровая TI 2600
    Электростанция цифровая TI 2600
      Электростанция цифровая TI 2600
      Электростанция цифровая TI 2600
      Электростанция цифровая TI 2600
      Электростанция цифровая TI 2600

      Электростанция цифровая TI 2600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_625

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный бензиновый генератор Fubag TI 2600 используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для дома, дачи, а также для организации питания высокочувствительной электроники на выездных мероприятиях, отдыхе или на природе. Аппарат вырабатывает 12 вольт постоянного тока, что дает возможность использовать его для зарядки аккумуляторов и компрессоров для автомобиля. При неполной загрузке инверторную станцию Fubag TI 2600 можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%.

        Преимущества

        • При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
        • Две розетки - в 2 раза больше возможностей подключения потребителей. От попадания влаги и пыли розетки защищены пластиковыми крышками с пружиной
        • Для удобства транспортировки крышка бензобака оборудована клапаном, предотвращающим выливание бензина
        • Удобное расположение крышки масляного картера
        • Небольшой вес станции делает ее транспортировку простой и легкой. Удобная ручка позволяет без труда переносить станцию