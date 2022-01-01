Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)

Дизельная электростанция FUBAG DS 100 DA ES, трехфазная, открытая, 431293 представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Генератор отличается высоким рабочим ресурсом и качеством исполнения. Информативный дисплей обеспечивает удобный визуальный контроль рабочего процесса.



Преимущества