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Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
    Арт. fubag_1191
    Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
    Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
      Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)

      Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1191

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид топлива
      		дизель
      Уровень шума, дБ
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция FUBAG DS 100 DA ES, трехфазная, открытая, 431293 представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Генератор отличается высоким рабочим ресурсом и качеством исполнения. Информативный дисплей обеспечивает удобный визуальный контроль рабочего процесса.

        Преимущества

        • Дизельный двигатель с высоким ресурсом работы и низким расходом топлива
        • Эффективная система жидкостного охлаждения
        • Многофункциональный контроллер с расширенной поддержкой двигателя
        • Номинальная мощность дизельного генератора 75 кВт
        • Встроенный топливный бак - 260 л
        • Готовность к работе после монтажа FUBAG DS 100 DA ES, трехфазная, открытая