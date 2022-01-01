Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая)
Арт. fubag_1191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид топлива
|дизель
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Уровень шума, дБ
|85
Дизельная электростанция FUBAG DS 100 DA ES, трехфазная, открытая, 431293 представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Используется в качестве постоянного или временного источника питания для электроприборов. Генератор отличается высоким рабочим ресурсом и качеством исполнения. Информативный дисплей обеспечивает удобный визуальный контроль рабочего процесса.
Преимущества
- Дизельный двигатель с высоким ресурсом работы и низким расходом топлива
- Эффективная система жидкостного охлаждения
- Многофункциональный контроллер с расширенной поддержкой двигателя
- Номинальная мощность дизельного генератора 75 кВт
- Встроенный топливный бак - 260 л
- Готовность к работе после монтажа FUBAG DS 100 DA ES, трехфазная, открытая