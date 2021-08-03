Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)

Электростанция FUBAG DS 100 DAC ES - трехфазная станция в шумозащитном кожухе, которая предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроэнергии на даче или в загородном доме Мощности генератора хватит как для подключения освещения, так и для использования различных бытовых электроприборов.