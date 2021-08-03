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Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
5.0
1
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Арт. fubag_1192
    5.0
    1
    Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1192
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электростанция FUBAG DS 100 DAC ES - трехфазная станция в шумозащитном кожухе, которая предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроэнергии на даче или в загородном доме Мощности генератора хватит как для подключения освещения, так и для использования различных бытовых электроприборов.