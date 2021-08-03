Электростанция дизельная DS 100 DAC ES (трехфазная_кожух)
Арт. fubag_1192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Электростанция FUBAG DS 100 DAC ES - трехфазная станция в шумозащитном кожухе, которая предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроэнергии на даче или в загородном доме Мощности генератора хватит как для подключения освещения, так и для использования различных бытовых электроприборов.