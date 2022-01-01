Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
Арт. fubag_1194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизельная электростанция FUBAG DS 16 AC ES 838768 представляет собой мощное стационарное оборудование для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Модель оснащается мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем (диаметр цилиндра - 85, ход поршня - 95 мм) с жидкостным охлаждением. Установка имеет закрытое исполнение в шумопоглощающем кожухе. Панели электростанции легко открываются для возможности проведения технического обслуживания.
Преимущества
- Легкий запуск
- Водяное охлаждение
- Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
- Простое обслуживание
- Долгий срок службы