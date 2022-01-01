Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)

Дизельная электростанция FUBAG DS 16 AC ES 838768 представляет собой мощное стационарное оборудование для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Модель оснащается мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем (диаметр цилиндра - 85, ход поршня - 95 мм) с жидкостным охлаждением. Установка имеет закрытое исполнение в шумопоглощающем кожухе. Панели электростанции легко открываются для возможности проведения технического обслуживания.



Преимущества