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Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
    Арт. fubag_1194
    Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)

      Электростанция дизельная DS 16 AC ES (однофазная_кожух)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1194

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция FUBAG DS 16 AC ES 838768 представляет собой мощное стационарное оборудование для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Модель оснащается мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем (диаметр цилиндра - 85, ход поршня - 95 мм) с жидкостным охлаждением. Установка имеет закрытое исполнение в шумопоглощающем кожухе. Панели электростанции легко открываются для возможности проведения технического обслуживания.

        Преимущества

        • Легкий запуск
        • Водяное охлаждение
        • Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
        • Простое обслуживание
        • Долгий срок службы