Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)

Дизельная электростанция FUBAG DS 16 DAC ES 838769 - стационарная установка для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Модель оснащается мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем с жидкостным охлаждением. Дверцы шумопоглощающего кожуха легко открываются для проведения технического обслуживания.



Преимущества

Легкий запуск

Жидкостное охлаждение

Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч

Простое обслуживание

Долгий срок службы



