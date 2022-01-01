Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
Арт. fubag_1196
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|электрический
|
Расход топлива, л/ч
|3.7
Дизельная электростанция FUBAG DS 16 DAC ES 838769 - стационарная установка для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Модель оснащается мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем с жидкостным охлаждением. Дверцы шумопоглощающего кожуха легко открываются для проведения технического обслуживания.
Преимущества
- Легкий запуск
- Жидкостное охлаждение
- Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
- Простое обслуживание
- Долгий срок службы