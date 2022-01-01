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Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Арт. fubag_1196
    Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Электростанция дизельная DS 16 DAC ES (трехфазная_кожух)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1196

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная электростанция FUBAG DS 16 DAC ES 838769 - стационарная установка для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Модель оснащается мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем с жидкостным охлаждением. Дверцы шумопоглощающего кожуха легко открываются для проведения технического обслуживания.

        Преимущества

        • Легкий запуск
        • Жидкостное охлаждение
        • Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
        • Простое обслуживание
        • Долгий срок службы