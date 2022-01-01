Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электростанция дизельная DS 22 A ES
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 22 A ES
    Арт. fubag_669
    Электростанция дизельная DS 22 A ES
    Электростанция дизельная DS 22 A ES
    Электростанция дизельная DS 22 A ES
    Электростанция дизельная DS 22 A ES
      Электростанция дизельная DS 22 A ES
      Электростанция дизельная DS 22 A ES
      Электростанция дизельная DS 22 A ES
      Электростанция дизельная DS 22 A ES

      Электростанция дизельная DS 22 A ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_669

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельная однофазная электростанция FUBAG DS 22 A ES 838770 представляет собой стационарный агрегат открытого типа. Эта модель используется в качестве аварийного или резервного источника питания для оборудования общей мощностью до 17,6 кВт. Двигатель генератора имеет функцию жидкостного охлаждения для длительной работы без перегрева. Эта модель относится к классу профессиональной техники, работает на дизельном топливе.

        Преимущества

        • Дизельная однофазная электростанция FUBAG DS 22 A ES 838770 отличается долговечностью и надёжностью
        • Общая мощность подключаемых приборов - до 17.6 кВт
        • Наличие защиты от перегрева при длительном использовании
        • Расход топлива при 100% нагрузки - 6.5 л/ч
        • Время работы при 3/4 нагрузки - 37 ч
        • Подходит для промышленных целей