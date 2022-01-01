Электростанция дизельная DS 22 A ES

Дизельная однофазная электростанция FUBAG DS 22 A ES 838770 представляет собой стационарный агрегат открытого типа. Эта модель используется в качестве аварийного или резервного источника питания для оборудования общей мощностью до 17,6 кВт. Двигатель генератора имеет функцию жидкостного охлаждения для длительной работы без перегрева. Эта модель относится к классу профессиональной техники, работает на дизельном топливе.

Преимущества