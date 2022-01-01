Электростанция дизельная DS 22 A ES
Арт. fubag_669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.9
Дизельная однофазная электростанция FUBAG DS 22 A ES 838770 представляет собой стационарный агрегат открытого типа. Эта модель используется в качестве аварийного или резервного источника питания для оборудования общей мощностью до 17,6 кВт. Двигатель генератора имеет функцию жидкостного охлаждения для длительной работы без перегрева. Эта модель относится к классу профессиональной техники, работает на дизельном топливе.
Преимущества
- Дизельная однофазная электростанция FUBAG DS 22 A ES 838770 отличается долговечностью и надёжностью
- Общая мощность подключаемых приборов - до 17.6 кВт
- Наличие защиты от перегрева при длительном использовании
- Расход топлива при 100% нагрузки - 6.5 л/ч
- Время работы при 3/4 нагрузки - 37 ч
- Подходит для промышленных целей